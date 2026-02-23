[인터뷰①] '은애하는 도적님아' 문상민 "'인소 재질 남주'=내 경쟁력..'한 떨기 꽃' 대사에 꽂혀"

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 문상민(26)이 '인소 재질' 남주의 경쟁력을 보여줬다.
문상민은 또 "시청자 분들이 듣기에는 차이가 있어야 하니까 목소리 톤에 차리르 두기는 했는데, 처음에는 톤을 계속 올리다 보니까 너무 높아지더라. '너무 과하다'는 생각에 방법이 뭐가 있을지 고민했는데 지현 누나의 목소리를 진짜 많이 들으려고 했고, 누나가 안 풀리는 대사들은 녹음을 해줘서 자주 들으면서 대사도 들으니 톤을 자연스럽게 붙였다. 그리고 표정을 더 귀엽게 크게 해야겠다는 생각을 했고, 마치 '에겐남'처럼 할거면 확실히 가자는 생각으로 연기했다"고 설명했다.
문상민은 "그런 걸(인터넷 소설 감성의 대사) 잘 해야지 내가 살 수 있다고 생각했다. 나의 경쟁력이 그런 거다. 진지하고 감정신도 너무 욕심이 많고, 그런 부분에서도 심적으로 잘 해내고 싶은 부분도 있지만, 결국에는 로맨틱코미디를 했을 때 간질 간질한 대사들은 무조건 있는 요소잖나. 그걸 오그라들지 않게 만드는 게 배우의 임무고 숙제인데, 그 부분을 잘해야 내게 경쟁력이 있지 않을까 생각하기도 했다. '너무 유치하고 오그라드는데' 이런 생각은 없다. 해보면서 '착 붙는데? 나랑 어울린다'는 생각을 하면서 연기하는 것 같다. 그래서 완전 말랑한 인소 재질의 로코를 꼭 하고 싶다. 그런 걸 많이 좋아해주시는 것 같은데, 그걸 보면서 카타르시스를 느낀다. '왜저래'이런 것들 있잖나. '왜저래' 하면서 보게 되는 것들을 하고 싶다"고 말했다.
이어 문상민은 "시청자들이 문상민에게 원하고 보고 싶어하는 것ㅇ디 뭘지, 그걸 계속 혼자 파악하는데 절대 파악이 안 되고 답이 없는 것 같아서 결론이 그냥 내가 보고 마음이 확 가고 대사 한 줄을 쳤을 때도 자신있게 '툭' 내뱉을 수 있는 용기가 나는 작품을 해야겠다는 생각이 들었다. 그것도 나의 책임감인 거다. 내가 진짜 책임질 수 있는 것을 해야겠다는 생각이다"라고 했다.
문상민은 이어 "저는 제가 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있다는 것을 잘 알고 객관화가 잘 돼있다. 저의 연기가 분명히 다 좋지는 않다. 초반에는 열이로서 한량스러운 모습을 보여줘야 했는데 그걸 100% 소화하지 못했다. 더 여유롭게 했어야 하는데 아쉬움이 남았다. 작가님이 열이의 다채로운 모습을 보여주고 싶어서 써두셨는데, 그 부분이 단조롭게 보인다고 하나, 캐릭터에 대한 리듬이 없나 싶었다. 그런데 점점 은조를 만나고 플러팅도 하고, 대군으로서 백성과 가족을 지키려는 모습을 보면서 체화가 됐다는 생각이 들었다. 멋있는 부분이 나올 때는 아쉬움도 있었지만, 나의 매력과 장점을 보여준 작품이고 감사한 작품이다. 다만, 끝나고 보니 초반을 조금 더 자유자재로 연기했다면 호불호가 반반 갈리는 것이 '호'가 80%는 되지 않았을까 싶은 생각도 든다"고 말했다.
'은애하는 도적님아'는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 조선의 대군, 두 남녀의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는, 위험하고 위대한 로맨스를 담은 작품. 문상민은 홍길동이 된 홍은조(남지현)를 옆에서 지키는 도월대군 이열로 분해 시청자들의 사랑을 받았다. '은애하는 도적님아'는 첫 방송 4.3%로 출발해 최고 시청률 7.7%를 기록하면서 높은 관심을 인정받았다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com