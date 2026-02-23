[단독]이주승, 조부상 당했다…'나혼산' 속 국가유공자 할아버지 별세

기사입력 2026-02-23 09:17


이주승. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이주승이 조부상을 당했다.

스포츠조선 취재 결과, 이주승의 할아버지는 지난 22일 별세했다. 향년 97세.

1930년생인 고인은 국가유공자로, 6·25전쟁에 장교로 참전한 참전용사이자 전역 후 초등교사로 봉직해 온 인물이다. 전쟁 이후 교직에 몸담으며 형편이 어려운 제자들의 학비를 대신 내줄 만큼 헌신적인 교사로 알려졌다.

이주승은 손자로 상주 명단에 이름을 올리고 빈소를 지키며 애도의 시간을 보내고 있다.

고인의 빈소는 서울 광진구 건국대학교병원 장례식장 103호에 마련됐다. 발인은 오는 24일 오전 9시 10분에 엄수되며, 장지는 서울추모공원을 거쳐 국립괴산호국원이다.


'나 혼자 산다' 방송화면 캡처
무엇보다 이주승은 2024년 2월 방송된 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'를 통해 조부모와의 각별한 정을 공개한 바 있다. 특히 이주승은 한 달에 다섯 번은 조부모 댁을 찾을 정도로 살뜰한 손자의 면모를 보여, 감동을 자아냈다.

당시 방송에서 이주승은 마트에서 포도주스와 소주를 사 '할아버지표 특제주'를 만들고, 함께 UFC 경기를 시청하며 대화를 나눴다. 또 꽃 화분을 선물하고, 건조해진 피부를 위해 마스크팩을 챙기는 등 정겨운 시간을 보냈다.

방송에서 고인은 새벽 2시에 기상해 성경공부를 하고, 오후 8시 30분이면 취침하는 규칙적인 일상을 공개하기도 했다. 현재 살고 있는 집에 이사 온 날짜부터 가족들의 군번까지 또렷하게 기억하는 모습으로도 눈길을 끌었다. 6·25전쟁 참전 경험을 들려주며 국가유공자로서의 삶을 전하기도 했다.


이주승도 "할아버지 댁에 가면 어린 시절로 돌아가는 것 같다"며 "입학식에도 와주셨고, 자주 찾아뵙는 편"이라고 애틋함을 드러냈다.

1989년생인 이주승은 2008년 영화 '청계천의 개'로 데뷔, 독립영화계에서 두각을 나타내며 '독립영화계의 아이돌'로 불렸다. 이후 드라마 '고교처세왕', '식샤를 합시다2', '프로듀사', '해피니스', '택배기사', '모래에도 꽃이 핀다' 등 다양한 작품에서 활약했다. 예능 '나 혼자 산다' 등을 통해서는 인간적인 면모로 시청자들의 사랑을 받아왔다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

