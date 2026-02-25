[인터뷰②] '파반느' 문상민 "♥고아성 누나가 사랑해 준 덕분에…내가 빛날 수 있었다"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 문상민이 영화 '파반느'에서 함께 호흡을 맞춘 고아성을 향해 고마움을 표했다.
문상민은 25일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "아성 누나와 함께 연기한 덕분에 제가 빛이 날 수 있었다"라고 했다.
20일 공개된 넷플릭스 영화 '파반느'는 박민규 작가의 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'를 원작으로 한다. 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화로, '삼진그룹 영어토익반', '탈주'의 이종필 감독이 메가폰을 잡았다. 문상민은 무용수의 꿈을 접고 현실을 살아가는 청년 경록을 연기했다.
문상민은 '파반느'를 통해 처음으로 드라마가 아닌, 영화로 대중과 만났다. 그는 "촬영한 지 2년 만에 작품이 공개가 되어서 제 모습이 낯설었다. 오랫동안 기다렸는데도 불구하고 막상 나오니까 기분이 이상하더라. 첫 영화라 너무 떨렸지만, 이상하게 또 작품에 대한 자신감은 있었다. 감독님과 배우들이 얼마나 열심히 찍었는지 아니까, 그런 부분에 있어서 긍정적인 마음이 들었다"고 소감을 전했다.
이어 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "드라마 촬영을 끝내고 밤 10시 정도쯤 집에 들어왔다. 회사에서 영화 시나리오가 들어왔다고 보내주셔서 제목을 봤는데, '파반느'였다. 이 작품이 저의 첫 영화 시나리오였다. 그날따라 뭔가 씻기 싫어서, 혼자 식탁에 앉아 시나리오를 펴봤다. '파반느'라는 뜻을 잘 모르겠어서, 유튜브에 검색해 봤는데 조성진 피아니스트가 연주한 영상이 나오더라. 그 영상을 틀어놓은 채 대본을 읽었다. 정말 이렇게까지 대본을 빨리 읽은 적은 처음이어서, '이게 진짜 나한테 들어온 대본이 맞나' 싶었다. 그만큼 욕심이 났고, 어떠한 상황이 되더라도 무조건 하고 싶다고 회사에 적극적으로 어필했다. 그래도 상황이 잘 맞아떨어져서 드라마 촬영 끝나고 바로 합류할 수 있었다"고 말했다.
또 영화 촬영 후 본인이 생각하는 '사랑'에 대한 정의가 바뀌었는지 묻자, 문상민은 "여전히 사랑은 어렵다. 어떠한 정확한 정의와 답을 내리기가 힘든 단어다. '파반느'를 하면서 조금이나마 느꼈던 건, 사랑은 혼자 있을 때보다 상대와 함께 있을 때 빛나는 거더라. 그 부분을 아성 누나와 함께 연기하면서 느꼈다. 미정이 경록을 그만큼 사랑해 줬기 때문에 더욱 빛날 수 있었던 것 같다"고 답했다.