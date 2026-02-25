[SC현장] “수천명 중 99명 압축” 새 얼굴 띄우는 MBN ‘무명전설’, ‘현역가왕’ 흥행 이을까

|
[스포츠조선 조민정 기자] MBN이 자체 최고 시청률을 경신하며 승승장구 중인 '현역가왕' 열기 한복판에 '무명'의 절실함을 전면에 내건 새 트롯 오디션을 꺼내들었다. 무대는 많아졌지만 이름을 알릴 기회는 여전히 부족한 '무명'들을 '전설'로 탈바꿈하겠다는 기획 의도를 내세웠다. '서열탑'이라는 장치를 내세운 '무명전설'이 또 하나의 화제작으로 발돋움할 지 관심이 쏠린다.
그는 "오디션 프로그램 MC를 맡는다는 게 쉽지 않은 결정이었다. 전현무, 김성주 선배 같은 쟁쟁한 분들도 계시고 설렘과 걱정이 동시에 있었다"고 말했다. 이어 "퇴사 이후 제 인생에서도 다시 시작하는 단계였다. 큰 프로그램의 MC를 맡게 된 만큼 예전 오디션에 도전했던 마음을 떠올리며 진지하게 임하겠다"고 각오를 밝혔다.
프로그램의 핵심은 '새 얼굴'이다. 김대호는 "예선 무대에서 깜짝 놀랐다. 정말 다듬어지지 않았지만 가능성이 무궁무진한 참가자들이 많다"고 했다. 장민호도 "무명이라는 말이 어색할 정도로 실력자들이 많다. 방송을 보시면 레전드 무대를 기대하셔도 좋다"고 자신했다.
심사위원들 역시 '무명'이라는 키워드에 무게를 실었다. 남진은 "무명에서 시작해 스타가 탄생하는 과정을 함께한다는 게 뜻깊다"고 했고 주현미는 "자신의 이름을 무대에서 알리고 싶었던 절실함을 풀어줄 수 있기를 바라는 마음"이라고 전했다. 조항조는 "저 역시 힘든 무명 시절을 보냈다. 후배들이 꽃길로 나아갈 수 있도록 돕고 싶다"고 말했다. 신유는 "녹화 내내 놀라움의 연속이었다"고 했고 손태진은 "이름을 알릴 기회가 많지 않은 분들에게 특별한 무대"라고 강조했다. 임한별은 "이만한 플랫폼도 드물다"며 기대를 당부했다. 양세형은 "이번이 아니면 안 된다는 각오로 도전하는 분들이다. 그 어떤 전쟁보다 치열하다"고 표현했다.
김우진 PD는 차별화 전략으로 '서열탑' 구조를 내세웠다. 그는 "트롯 오디션이 많다는 걸 알고 있다. 그래서 더 새 얼굴, 새로운 서사에 집중하고자 했다"며 "서열탑이라는 공간 안에서 참가자들이 층별로 경쟁하고 성장하는 구조를 만들었다"고 설명했다. 이어 "직접 지원을 최우선으로 받았고 수천 명이 지원했다. 1차부터 최종 예심까지 수차례 심사를 거쳐 99명을 선발했다"고 밝혔다.
편성 전략에 대해서는 "'현역가왕'의 이슈를 이어가고자 한 측면도 있다"면서도 "트롯을 특정 세대의 전유물이 아닌 K-트롯팝으로 확장할 인재를 발굴하는 장으로 만들고 싶다"고 강조했다.
김대호는 MC로서의 강점도 언급했다. "저는 실제 오디션을 통해 입사한 케이스다. 도전자들의 마음을 누구보다 밀착해서 이해할 수 있다고 생각한다"고 말했다. 마지막으로 양세형은 심사 기준에 대해 "가수로서 평가하기보다는 무대에서 관객의 마음을 얼마나 얻는지, 소통과 호흡을 보려 했다"고 밝혔다.
이름 없는 이들의 절실한 도전을 전면에 내세우는 동시에 '서열탑'이라는 독특한 구도를 접목시킨 MBN '무명전설'은 25일 오후 9시 40분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com