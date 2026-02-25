[인터뷰①] 고아성 "체중 증량하며 첫 멜로 도전…'파반느'라서 더 행복했다"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 고아성이 영화 '파반느'를 통해 처음으로 멜로 장르에 도전한 소감을 전했다.
고아성은 25일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "멜로 장르라고 해서 외형적인 조건에만 더 중점을 두지 않았다"며 "'파반느'가 제 첫 멜로 영화라 행복했다"고 말했다.
20일 공개된 넷플릭스 영화 '파반느'는 박민규 작가의 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'를 원작으로 한다. 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화로, '삼진그룹 영어토익반', '탈주'의 이종필 감독이 메가폰을 잡았다. 고아성은 사람들의 불편한 시선으로부터 숨은 여자 미정을 연기했다.
고아성은 이종필 감독과 함께 10년 전부터 '파반느'를 준비해 왔다. 그는 영화를 공개한 소감에 대해 "감독님과 찍은 '삼진그룹 영어토익반'이 먼저 개봉했지만, '파반느'로 처음 인연을 맺게 된 것"이라며 "그동안 촬영을 마치고 작품을 개봉하는 작업을 수 차례 해봤지만, 이번엔 더 특별했던 작업이었다"고 말했다. 이어 "'파반느'에서 '영화는 역시 사랑 영화다'라는 대사가 나오지 않나. 저 역시 사랑 영화를 좋아하는데, 그래서인지 더 신중한 느낌이 들었고, 아껴둔 영화를 꺼내는 듯한 느낌도 들었다. 첫 멜로 영화로 '파반느'를 만날 수 있어서 행복했다"고 덧붙였다.
또 작품 준비 과정에 대해 "학생 때 원작을 먼저 보고, 세월이 흘러 감독님이 각색하신 시나리오를 읽어봤다. 워낙 작품을 오랫동안 준비해 왔기 때문에 각색 과정도 길었다. 최종적으로 영화 버전을 준비하는 동안 원작엔 없는 감독님의 새로운 터치 결을 파악하려고 노력했다. 저는 감독님의 감성을 믿었고, 감독님이 그려주신 여성상을 믿었다"며 "또 우리나라 최고의 분장 감독님이신 송종희 감독님도 캐릭터를 만드는 과정에서 큰 도움을 주셨다. 저의 첫 영화인 '괴물'에서 함께 해주셨고, 중학교 시절의 제 모습부터 봐오셨기 때문에 믿음이 컸다. 의상 감독님께서도 섬세하게 신경을 써주셔서 훌륭한 스태프들을 믿고 가도 되겠단 생각이 들었다"고 전했다.
특히 고아성은 캐릭터를 위해 체중을 증량하며 외적인 변신을 꾀하기도 했다. 그는 "이 영화에 임하면서 외형적인 조건에만 포커싱을 두지 않았다. 어둠 속에서 마음을 닫고 살아가던 사람이 처음으로 한줄기의 빛이 내리쬐서 서서히 마음을 열어가는 과정을 보여드리고 싶었다"고 밝혔다.