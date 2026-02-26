"화장실서 혼자 밥먹어" 레드벨벳 웬디, 학창 시절 인종차별 고백

기사입력 2026-02-26 19:53


"화장실서 혼자 밥먹어" 레드벨벳 웬디, 학창 시절 인종차별 고백

[스포츠조선 정안지 기자] 레드벨벳 웬디가 "캐나다 유학 시절 인종차별로 인해 화장실에서 밥을 먹었다"라고 털어놨다.

26일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 "미국 왕따에서 전교 1등까지한 웬디가 유학시절 겪은 충격적인 일"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 웬디는 "시크했던 언니가 캐나다 어학연수를 다녀온 후 밝아졌다"라면서 "그때 디즈니가 떠올랐다. 언니가 도착한 날부터 부모님께 '나 캐나다 가겠다'라고 했다"라면서 초등학교 5학년 때 캐나다로 유학하게 된 이유를 밝혔다.

막상 캐나다에 왔지만 영어가 전혀 안 됐다는 웬디는 "외국인 홈스테이 집으로 갔다. 겁이 나더라. 당일 부모님께 '나가고 싶다'고 전화를 했다"면서 "처음 영어가 들리는 순간까지 한 달 걸렸던 것 같다. 동양인이 흔치 않았다. 나를 신기하더라. 보디랭귀지 써가면서 대화했다"라고 했다.

웬디는 "조금 말이 트이면서, 말이 안 통해도 학교가 너무 재미있으니까 그 이후로 부모님께 연락을 안 했다"라며 "친구들과 수업을 같이 듣고 교류하는 것 자체로 너무 재미있었다. 또 워낙 한국 친구들은 수학 잘하니까 친구들이 나에게 수학을 물어보더라"라면서 이후 달라진 학교 일상을 전했다.


웬디는 약 3년 후 토론토로 이사, 이후 또 다른 고난이 시작됐다. 웬디는 "가톨릭 학교에 다녔는데, 애들이 다 도도하더라. 또 인종도 다양해서 내가 끼지 못했다"라며 난이도 극상이었던 친구 사귀기에 대해 이야기했다.

그는 "그때부터 인종차별을 받고 그때부터 화장실에서 밥을 먹었다. 왜냐하면 끼워주는 데가 없으니까"라면서 "친해지려 노력했지만, '넌 한국인이니까 안 돼'라고 하더라"라고 했다.

웬디는 "선생님께 '쟤가 나 인종차별 했다'고 일렀는데도 사과 절대 안 하고 그 이후로 혼자만의 시간이 늘었다"라면서 "맨날 옷장 들어가서 울고 밥도 화장실에서 혼자 먹었다"라며 힘들었던 시간을 떠올렸다.


결국 웬디는 "'이러면 학교생활이 힘들어지겠구나'라면서 공부를 신경 안 쓰고 친구들 사귀기에 집중했다. 제일 잘 노는 친구들과 놀았다"면서 "그러면서부터 스타일도 바뀌었다. 또 살이 1년 만에 10kg이 쪘다. 공항에서 부모님이 날 못 알아볼 정도였다"라면서 살아남기 위해 달라질 수밖에 없었던 당시에 대해 털어놔 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.