손나은 맞아? 까무잡잡 변신에 팬들 충격...못 알아보겠네

최종수정 2026-02-27 20:13

손나은 맞아? 까무잡잡 변신에 팬들 충격...못 알아보겠네

[스포츠조선 김수현기자] 배우 손나은이 까무잡잡한 피부로 180도 다른 매력을 자랑했다.

27일 손나은은 한 광고 촬영 현장에서 건강미 가득한 모습을 공개했다.


손나은 맞아? 까무잡잡 변신에 팬들 충격...못 알아보겠네
작품마다 다양한 얼굴을 보여주며 탄탄히 필모그래피를 채워온 손나은은 드라마 뿐만 아니라 광고 촬영 현장에서도 독보적인 존재감을 드러냈다.

특특히 손나은은 'YG 공주님' 이라 불리며 트레이드 마크인 하얗고 뽀얀 얼굴에서 건강미 넘치는 구릿빛 피부로 매력을 발산했다. .


손나은 맞아? 까무잡잡 변신에 팬들 충격...못 알아보겠네
이에 팬들은 "이런 메이크업은 처음인데?!" "요즘 왜 이렇게 예뻐졌어요" "새로운 모습의 언니" 등 놀라워하는 반응을 보였다.

한편 손나은은 올해 첫 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 '김부장'(극본 남대중, 연출 이승영·이소은)에서 상아 역을 맡았다.

'김부장'은 평범한 가장이자 소시민으로 살아가던 김부장(소지섭)이 사랑하는 딸을 찾기 위해 절대 알려져서는 안 될 자신의 비밀을 드러내고 딸을 구하기 위해 모든 것을 거는 내용의 드라마.

극 중 손나은은 김부장 회사에서 함께 일하는 직원이자 비밀을 간직한 상아 역을 맡았다. 그에게 숨겨진 사연은 무엇일지 궁금증을 자극한다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"매니저 이름으로"…경찰, '수면제 대리처방' 의혹 MC몽 수사 개시[SC이슈]

2.

'5월의 신부' 신지, ♥문원과 결혼식 앞두고…순백의 웨딩 화보[SC이슈]

3.

성해은, 60억 반포 신축 아파트 입성 후 오해 확산 "좋은 기회 얻어 전세살이..자가 NO"

4.

'붉은 진주' 아델 가로 찾아간 박진희...최재성과 숨 막히는 대치

5.

[공식] 순직자 모독 논란 '운명전쟁49', 결국 재편집 결정 "유가족분들에 깊은 사죄"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

"매니저 이름으로"…경찰, '수면제 대리처방' 의혹 MC몽 수사 개시[SC이슈]

2.

'5월의 신부' 신지, ♥문원과 결혼식 앞두고…순백의 웨딩 화보[SC이슈]

3.

성해은, 60억 반포 신축 아파트 입성 후 오해 확산 "좋은 기회 얻어 전세살이..자가 NO"

4.

'붉은 진주' 아델 가로 찾아간 박진희...최재성과 숨 막히는 대치

5.

[공식] 순직자 모독 논란 '운명전쟁49', 결국 재편집 결정 "유가족분들에 깊은 사죄"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

[일문일답] 박준혁 롯데 단장, 왜 총알받이 자처했나. 직접 답했다 → "감정적 징계는 배제했다"

2.

"박종우X김원일 위원 가세" K리그 2026시즌, 믿고보는 중계진을 소개합니다[공식발표]

3.

"시간지연NO!롱스로인의 종말?홍명보호 필독!" 스로인X골킥 5초룰 빠르면 이번 월드컵부터 도입 가능성

4.

대한체육회 대의원 총회 "임원 2회 이상 연임 제한 정관개정 승인...회장 선거인단 확대는 보류"[오피셜]

5.

2026년 韓 축구 최고 초대박, 사인회로만 16억 벌어? '국대 주전' 오현규, 베식타시 계좌 두둑히 채워...'3시간 사인회+유니폼 1만장 판매"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.