손나은 맞아? 까무잡잡 변신에 팬들 충격...못 알아보겠네
[스포츠조선 김수현기자] 배우 손나은이 까무잡잡한 피부로 180도 다른 매력을 자랑했다.
27일 손나은은 한 광고 촬영 현장에서 건강미 가득한 모습을 공개했다.
작품마다 다양한 얼굴을 보여주며 탄탄히 필모그래피를 채워온 손나은은 드라마 뿐만 아니라 광고 촬영 현장에서도 독보적인 존재감을 드러냈다.
특특히 손나은은 'YG 공주님' 이라 불리며 트레이드 마크인 하얗고 뽀얀 얼굴에서 건강미 넘치는 구릿빛 피부로 매력을 발산했다. .
이에 팬들은 "이런 메이크업은 처음인데?!" "요즘 왜 이렇게 예뻐졌어요" "새로운 모습의 언니" 등 놀라워하는 반응을 보였다.
한편 손나은은 올해 첫 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 '김부장'(극본 남대중, 연출 이승영·이소은)에서 상아 역을 맡았다.
'김부장'은 평범한 가장이자 소시민으로 살아가던 김부장(소지섭)이 사랑하는 딸을 찾기 위해 절대 알려져서는 안 될 자신의 비밀을 드러내고 딸을 구하기 위해 모든 것을 거는 내용의 드라마.
극 중 손나은은 김부장 회사에서 함께 일하는 직원이자 비밀을 간직한 상아 역을 맡았다. 그에게 숨겨진 사연은 무엇일지 궁금증을 자극한다.
