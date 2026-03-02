[인터뷰③]김성규 "여름에 인피니트 팬미팅, 칼군무·라이브보다 16년 중요"

|
[스포츠조선 정빛 기자] 인피니트 김성규가 인피니트에 대한 자부심을 나타냈다.
그러면서 "시그 촬영할 때 '음악 들어봐라'고 하면서 벨소리가 두 번 나오는 게 나을지, 한 번 나오는 게 나을지까지 물어봤다. 혼자 고군분투하고 있길래 '너 대단하다'고 얘기했었다"고 당시 상황을 설명했다.
대표가 된 지금, 신보 '오프 더 맵'을 발표할 때도 태도가 달라졌다.
김성규는 "제작비의 정확한 가격도 알고 있다"며 "어떻게 하면 제작비를 절감하면서도 멋있게 찍을 수 있을지 진짜 많이 고민했다"고 말했다.
이어 "뮤직비디오를 많이 찍어봤지만, 이제는 어떤 방식이 어울리는지 고민하게 된다. 제작비를 떠나서 방식의 문제다. 아직도 어렵다. 다행인 건 앨범 콘셉트나 해보고 싶은 게 생기면 방향을 찾아가려 한다는 점"이라고 덧붙였다.
이어 "천재적인 사람을 보면 '이 사람 앨범 만들어주고 싶다'는 생각은 한다. 하지만 상상 정도다. 누군가의 꿈이 걸린 일이니까 엄청난 자신감이 있지 않는 한 쉽지 않다"고 말했다.
영화 '비긴 어게인'을 언급하며 "제작자가 길거리에서 만나 음악을 만들지 않느냐. 이런 꿈은 이 일을 하는 사람이라면 한 번쯤 꿔보는 것 같다"고 덧붙였다.
이어 "음악방송을 바라보는 관점도 아티스트 관점뿐 아니라 회사 입장으로도 보게 된다. 왜 이 음악이 적합한지 설득해야 하고, 거기에 맞추려고 노력한다"며 "실제로 작년에는 멤버들 의견에 따라 타이틀을 바꾸기도 했다"고 전했다.
이어 "시간이 흐르면 생각도 달라질 수 있다. 틀린 건 아니다. 그런데 16년 동안 함께 하겠다는 마음을 유지하는 건 쉽지 않다"고 말했다.
최근 멤버들과 대화 중 "고맙다"는 말을 들었다고도 전했다.
"갑자기 고맙다고 하더라. 마음이 뜨끈하게 올라오는 느낌이었다. 눈물이 났다. 성열이가 특히 고맙다고 했다. 살아온 인생의 반을 인피니트로 살았으니까."
인피니트 활동 계획도 밝혔다. "올해 여름 팬미팅을 계획하고 있다. 음원도 준비 중이다. 여름에 하려고 한다. 대관은 이미 했다."
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com