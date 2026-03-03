이성미, 가슴 아픈 가족사 "엄마 4명..친모 얼굴 아직도 몰라"

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이성미가 가슴 아픈 가족사를 털어놨다.

2일 tvN STORY 영자와 세리의 '남겨서 뭐하게' 방송 말미에 공개된 예고편에는 이성미가 등장했다.

이영자는 "살짝 긴장된다. 이분 앞에 서면 쫄게 된다"며 "신동엽, 송은이 등 스타 채굴기이자 우리나라 최초의 개그우먼"이라며 이성미를 소개했다.

이날 이성미는 엄마가 네 명이었던 자신의 가족사를 고백했다. 그는 "엄마가 4번까지 있다. 날 낳아주신 친엄마 얼굴은 아직도 못 봤다"며 "흔히 얘기하면 팔자가 더러웠다"고 털어놔 안타까움을 자아냈다.


이성미는 '맛선자'로 46년지기 양희은을 초대했다. 그는 "내 인생에서 첫 집밥으로 날 대우해 줬던 분"이라며 "집밥도 잘 만들고 자기가 한 집밥이 가장 맛있는 나의 가장 사랑스러운 언니"라며 애정을 드러냈다.

그러나 두 사람은 만나자마자 서로를 향해 "쪼꼬만 X", "뚱뚱한 X"라고 장난스럽게 말하며 티격태격하는 모습으로 절친 케미를 자랑해 웃음을 안겼다.

또한 이성미는 양희은과의 첫 만남을 떠올리며 "'우리 집에 밥 먹으러 와'라고 하더라. 집밥을 차려내 준다는 건 여태껏 내가 살면서 없었던 일이다. 그래서 '이 언니가 엄마였으면 참 좋았겠다'라는 생각을 했다"고 말해 뭉클함을 더했다.

