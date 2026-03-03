티파니, 첫 공식석상 등장...♥변요한과 혼인신고+반지 공개 '팬들 환호…

[스포츠조선 김수현기자] 소녀시대의 티파니가 배우 변요한과 결혼발표 이후 처음으로 공식석상에 모습을 드러냈다.
2일 티파니는 "HMA"라며 '한터뮤직어워즈'에서 MC를 맡았던 비하인드를 공개했다.
최근 배우 변요한과 결혼발표에 이어 혼인신고를 한 티파니는 한층 물이 오른 비주얼로 감탄을 자아냈다.
한편 변요한과 티파니 영은 각각 팬카페와 SNS를 통해 손편지를 공개하며 결혼을 전제로 진지한 만남을 이어가고 있다고 밝혔다.
작품 속에서 연인으로 호흡을 맞춘 이들은 강렬한 감정신과 키스신을 소화하며 깊은 케미스트리를 선보였고, 이를 계기로 실제 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.
최근 티파니는 녹화 전 메이크업을 받는 동안 왼손 약지에 변요한과의 커플링으로 추정되는 반지를 착용해 화제가 되기도 했다.
또한 지난달 27일에는 두 사람이 혼인신고를 했다는 소식이 전해져 화제를 모았다.
변요한의 소속사 TEAMHOPE는 공식입장을 통해 "배우 티파니 영과 변요한은 오늘 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 혼인신고를 마쳤다"고 밝혔다. 이어 "계속되는 소식으로 혹여 피로감을 느끼실까 조심스러운 마음도 있으나, 두 배우는 늘 큰 사랑으로 지켜봐 주신 팬들께 가장 먼저 소식을 전하고 싶다는 뜻을 전해왔다"며 "이를 존중해 이렇게 알려드린다"고 덧붙였다.
두 사람은 새로운 출발을 앞두고 "그동안 보내주신 응원과 사랑을 기억하며 더욱 성숙한 모습으로 보답하겠다"는 뜻도 함께 전했다.