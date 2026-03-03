'전현무 이웃' 아옳이, 66억 집 전기료만 190만 원…관리비 300만 찍혔다

기사입력 2026-03-03 10:40


'전현무 이웃' 아옳이, 66억 집 전기료만 190만 원…관리비 300만…

[스포츠조선 김준석 기자] 크리에이터 아옳이가 66억 원에 매입한 한강뷰 아파트의 1월 관리비를 공개해 화제를 모으고 있다.

2일 아옳이는 자신의 SNS를 통해 1월 관리비 고지서를 공개했다.

공개된 내역에 따르면 총 관리비는 3,003,890원. 이 가운데 세대 전기료만 약 190만 원이 청구돼 눈길을 끌었다.

이에 아옳이는 "와 실화인가"라며 놀라움을 드러냈다.

그는 이어 "집이 좀 썰렁하길래 인스타에서 공구하는 에어 히터를 사서 풀가동했더니 관리비 폭탄을 맞았다"고 설명했다. 겨울철 난방 기기 사용이 전기료 급등으로 이어진 것으로 보인다.

앞서 아옳이는 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에 출연해 서울 강남구 삼성동 아이파크 자택을 공개한 바 있다.

전용 145㎡(55평) 규모로, 탁 트인 한강과 남산 전망, 대형 샹들리에가 돋보이는 고급 인테리어로 화제를 모았다.

해당 아파트는 지난해 6월 66억 원에 매입했다. 이곳에는 방송인 전현무, 배우 권상우·손태영 부부 등 여러 연예인들이 거주 중인 것으로 알려졌다.


고가 주택의 위용만큼이나 만만치 않은 관리비가 공개되자 온라인에서는 "전기료가 월세 수준", "한강뷰의 가격이 따로 있네" 등 다양한 반응이 이어지고 있다.

