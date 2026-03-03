[공식]SM 떠난 보아, 직접 레이블 차렸다…이름 딴 '베이팔 엔터' 새 출발

기사입력 2026-03-03 11:01


[공식]SM 떠난 보아, 직접 레이블 차렸다…이름 딴 '베이팔 엔터' 새…
사진 제공=베이팔 엔터테인먼트

[공식]SM 떠난 보아, 직접 레이블 차렸다…이름 딴 '베이팔 엔터' 새…
사진 제공=베이팔 엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 보아가 새 소속사 베이팔 엔터테인먼트(BApal Entertainment)와 전속 계약을 맺고 새로운 출발에 나선다. 25년간 몸담았던 SM엔터테인먼트(이하 SM)와의 동행을 마무리한 뒤, 자신이 직접 설립한 레이블을 통해 향후 활동을 이어가는 것.

베이팔 엔터테인먼트는 3일 공식 입장을 통해 "보아는 자신의 음악적 방향성을 보다 명확히 구현하기 위해 새로운 구조를 선택했다"며 "외형적 변화보다는 아티스트 본연의 색깔과 내면에 더욱 집중하기 위한 재정비의 일환"이라고 밝혔다.

사명 'BApal'에는 'BoA'와 'pal(친구)'의 의미를 담아, 보아와 팬이 함께 만들어가는 회사를 지향한다는 뜻을 담았다. 베이팔 엔터테인먼트는 "보아의 깊이 있는 음악 세계와 비전을 존중하며, 지향하는 방향을 유연하게 펼칠 수 있도록 최적화된 환경을 구축할 것"이라고 전했다.

앞서 SM은 지난 1월 "보아와 깊이 있는 논의 끝에 12월 31일을 끝으로 전속 계약을 종료하기로 협의했다"고 발표했다. 이로써 보아는 만 13세였던 2000년 데뷔 이후 25년간 이어온 SM과의 인연에 마침표를 찍게 됐다.

보아는 데뷔곡 '아이디; 피스 비(ID; Peace B)'를 시작으로 '넘버 원(No.1)', '아틀란티스 소녀', '마이 네임(My Name)', '걸스 온 탑(Girls On Top)', '허리케인 비너스(Hurricane Venus)', '온리 원(Only One)' 등 다수의 히트곡을 남기며 국내는 물론 일본을 비롯한 아시아 전역에서 신드롬급 인기를 누렸다. '아시아의 별'이라는 수식어처럼 K팝 해외 진출의 상징적 존재로 자리해 왔다.

당시 SM은 "보아는 25년간 명실상부한 자부심이자 상징이었다"며 "개척자이자 선구자로서 한국 대중음악계에 새로운 역사를 썼다"고 밝혔다. 전속 계약은 종료됐지만, 향후 행보에 대한 응원은 이어가겠다는 입장도 덧붙였다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 표절 논란에 맨손 유리 파손...결국 병원 입원 "자존심 상했다" ('짠한형')

2.

'80세' 김용건, 6세 늦둥이 子 위해 용기 냈다.."아빠" 외침 '뭉클'

3.

김지민, 임신했나...♥김준호, 2세 위한 '보름 금주' 후 "2월에 가지면" ('짠한형')

4.

'148kg→70kg' 미나 시누이, 위고비·마운자로 혹했지만..."요요·부작용에 손절"

5.

전현무, KBS 아나운서실에 통 큰 선물..."최고급은 달라"

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 표절 논란에 맨손 유리 파손...결국 병원 입원 "자존심 상했다" ('짠한형')

2.

'80세' 김용건, 6세 늦둥이 子 위해 용기 냈다.."아빠" 외침 '뭉클'

3.

김지민, 임신했나...♥김준호, 2세 위한 '보름 금주' 후 "2월에 가지면" ('짠한형')

4.

'148kg→70kg' 미나 시누이, 위고비·마운자로 혹했지만..."요요·부작용에 손절"

5.

전현무, KBS 아나운서실에 통 큰 선물..."최고급은 달라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'반칙왕 비판, 박지원 고의 충돌 의혹, 린샤오쥔과 법정 다툼' 韓 쇼트트랙 간판 황대헌 입장 표명 예고..."사실과 다른 부분 바로잡고파"

2.

손흥민 내치고 나락 간 토트넘…투도르 감독 3주 만에 경질? 英매체 충격 전망 나왔다

3.

韓 축구 초대박 사건, 김민재 한국 21호 프리미어리거 가능성 재점화..."이적료까지 인하 가능"→"선수가 원하면 곧바로 진전"

4.

韓 축구 낭보 등장, 유럽 5대 리그 수비수 탄생 예감..."獨 명문 제안 준비"→"다른 구단들도 이미 관심 보이는 중"

5.

"한국, 17년 만에 WBC 2R 진출" MLB닷컴, 파워랭킹 7위 선정…1위는 일본

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.