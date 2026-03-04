'버추얼 걸그룹' OWIS, 데뷔 앨범 트랙리스트 공개..영어 버전까지 '기대↑'

기사입력 2026-03-04 20:38


[스포츠조선 이게은기자] OWIS가 정규 앨범급 퀄리티의 데뷔 앨범으로 가요계에 출사표를 던진다.

버추얼 걸그룹 OWIS(오위스, 세린·하루·썸머·소이·유니)는 지난 3일 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 'MUSEUM'(뮤지엄)의 트랙리스트를 공개했다.

공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 'MUSEUM'(뮤지엄)을 포함해 'airplane:143'(에어플레인:143), 'juicy'(쥬시), 'missing piece'(미싱 피스), 'lonely lullaby'(론리 럴러바이), 'ONLY WHEN I SLEEP'(온리 웬 아이 슬립), 'forNEVER'(포네버), 타이틀곡의 영어 버전인 'MUSEUM(Eng Ver.)'까지 총 8곡이 수록된다.

타이틀곡 'MUSEUM'(뮤지엄)은 현실에서 누구나 소중히 간직했던 잃어버린 꿈의 조각들을 꿈속 세상에 전시한다는 서정적인 메시지를 담았다. 특히 글로벌 팬들을 위해 영어 버전을 함께 수록하며 데뷔와 동시에 전 세계 시장을 정조준한다.

정규 앨범 못지않은 풍성한 곡 수를 자랑하는 만큼, OWIS 멤버들이 직접 곡 작업에 참여해 의미를 더한다. 세린, 썸머, 소이는 타이틀곡을 비롯해 수록곡 'airplane:143', 'juicy', 'forNEVER' 등의 작사·작곡에 힘을 보태며 OWIS가 추구하는 음악을 들려줄 예정이다.

피지컬 앨범에서만 확인할 수 있는 스페셜 보이스 트랙도 준비돼 있다. 베일에 감춰진 멤버들의 목소리로 들려줄 다채로운 장르의 음악과 숨겨진 보이스 메시지가 어떤 감동을 선사할지 기대감이 증폭된다.

한편 OWIS의 첫 번째 미니앨범 'MUSEUM'은 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

