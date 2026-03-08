'49세' 전현무, 전지현 닮은 北여성과 소개팅..."결혼해 1남 1녀 출산" ('사당귀')

8일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 이순실 보스의 리마인드 웨딩 촬영 현장이 공개됐다.
이날 이순실은 리마인드 웨딩 촬영을 위해 전현무가 다니는 숍에서 메이크업과 헤어스타일링을 받았다.
이때 헤어 디자이너는 "전현무 헤어를 담당하고 있다"라고 하자, 이순실은 "전현무는 탈모가 없냐"라고 물었다. 이에 헤어 디자이너는 "조금 있긴 한데 아직 괜찮다"라고 했다. 이를 들은 이순실은 "장가도 안 갔는데 무슨 탈모냐. 돈을 꽝꽝 버니까 장가도 안 가고 오직 일만 한다"면서 "장가간다고 하면 북한 여자 속해 주려고 했다. 전지현보다 더 예쁘다"라고 했다.
이에 전현무는 "누구냐"라면서 "그런 여자는 없다"라고 관심을 보였다. 이순실은 "나는 대한민국에서 전지현이 제일 예쁘다고 생각하는데, 전지현보다 예쁘다"라고 했다. 이어 이순실은 "딱 생각나는 사람이 있다"라면서 "남남북녀로 추진해 봐라"라고 해 눈길을 끌었다.
이후 이순실은 "손금을 잘 본다"라면서 전현무의 손금을 봐줬다. 이순실은 "결혼 한 번 한다. 한 번에 갈수 있다"라면서 "2세는 1남 1녀 예상한다"라고 해 웃음을 안겼다.