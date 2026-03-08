'연매출 30억' 양준혁, 오션뷰 포항 집 공개 "전세...양식장과 10분 거리" ('사당귀')
[스포츠조선 정안지 기자] '방어의 신' 양준혁이 포항 새 집을 공개했다.
8일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 양식장과 10분 거리인 포항의 아파트로 이사한 방신 양준혁의 모습이 공개됐다.
이날 양준혁은 방신 횟집 총주방장인 장인어른과 시장 나들이 후 집으로 향했다.
그때 양준혁의 아내는 "사촌 동생한테 전화를 받았는데 우리 집들이하냐"라며 놀랐다. 양준혁이 아내 몰래 집들이를 진행시킨 것.
양준혁은 "드디어 포항으로 이사했다"라면서 새집을 공개했다. 양준혁 가족은 방어 사업 오픈식 이후 임시 거처로 생활 중이었던바.
아내는 "임시 거처에 계속 있었다. 여기가 바람이 진짜 많이 분다. 딸이 감기가 끊이질 않더라. 그래서 조금 힘들어서 서둘러 이사를 했다"라고 말했다.
이후 공개된 집은 바다가 한눈에 보이는 오션뷰로 감탄을 자아냈다. 이어 화이트 톤의 깔끔한 안방, 한쪽에는 딸 이재 방이 있었다.
양준혁은 "자가는 아니다. 전세다"라면서 "양식장과 거리가 10분밖에 안 걸리기 때문에 바로바로 왔다 갔다 할 수 있다"라고 했다.
한편, 양준혁은 해당 방송을 통해 경북 포항에서 연 매출은 30억 정도로 3000평 규모로 운영 중인 방어 양식장과 낚시터, 카페 등을 공개해 눈길을 끌었다.
