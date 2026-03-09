[공식] 윤가은 감독 '세계의 주인', 베이징영화제 공식 초청→中배급사 확정..한한령 풀릴까

기사입력 2026-03-09 11:37


[스포츠조선 조지영 기자] 휴먼 영화 '세계의 주인'(윤가은 감독, 세모시·볼미디어 제작)이 제16회 베이징국제영화제(Beijing International Film Festival) 파노라마 부문에 공식 초청됐다.

오는 4월 16일부터 25일까지 개최되는 제16회 베이징국제영화제 파노라마 부문에 공식 초청된 '세계의 주인'. 베이징국제영화제는 2011년 시작된 중국을 대표하는 국제영화제로, 상하이국제영화제와 함께 중국 영화 산업을 대표하는 양대 국제영화제로 손꼽힌다.

베이징국제영화제는 '세계의 주인'에 대해 "윤가은 감독 특유의 섬세한 여성적 시선으로 소녀들의 내면을 밀도 있게 그려낸다. 세상이 그들을 규정하려 할 때, 스스로 자신의 주인이 되기를 선택하는 과정을 다정하면서도 힘 있게 담아낸 작품이다"며 '세계의 주인'에 대해 뜨거운 호평을 보냈다.

이번 베이징국제영화제 초청은 한한령 이후 한국 영화의 중국 진출이 얼어붙은 상황에서 중국 배급사가 확정된 데 이어 이루어진 또 한 번의 중국 내 성과로, 현지 관객과 업계의 관심이 이어지며 중국 개봉에도 기대감이 높아지고 있다.

특히, '세계의 주인'은 지난해 제9회 핑야오국제영화제에서 로베르토 로셀리니상 심사위원상과 관객상을 동시에 수상하며 2관왕을 차지했고, 중국 대표 영화 평점 플랫폼 더우반(Douban)에서 9.0점의 높은 평점을 기록하며 현지 관객들의 뜨거운 호응을 얻었다.

또한, 올해 1월 홍콩에서 개봉해 현지 주요 영화 평가 사이트에서 5점 만점 기준 4.6점의 높은 평점을 기록하며 호평을 받았으며, "상처를 안고 살아가는 모든 이들에게 작은 위로와 용기를 전하는 영화" "서수빈의 연기는 정말 대단하다. 복잡한 감정을 완벽하게 표현해냈다" 등 관객들의 열렬한 반응이 이어지고 있다.

이처럼 현지의 뜨거운 반응에 힘입어 이번 영화제 상영을 통해 중국 내 관객과 영화 관계자들의 관심이 더욱 확대될 것으로 예상된다.

'세계의 주인'은 어디로 튈지 모르는 18세 여고생이 홧김에 질러버린 한 마디에 모두의 세계가 흔들리기 시작하는 이야기를 그린 작품이다. 서수빈, 장혜진, 김정식, 강채윤, 이재희, 김예창 등이 출연했고 '우리들' '우리집'의 윤가은 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

