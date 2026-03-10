오존, '전소니 동생' ♥전주니와 사실혼 관계…"볼수록 진국인 매력"
[스포츠조선 이지현 기자] 가수 오존이 여자친구인 배우 전소니의 동생 전주니와 여전히 열애 중인 근황을 전했다.
9일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 독보적 외모와 타고난 센스로 유튜브에서 활약하며, 최근 가장 핫한 예능 유망주로 떠오른 오존이 일일 탐정으로 출격했다.
김풍은 오존의 비주얼에 "정말 시대를 잘 타고났다"며 감탄하고, 데프콘 역시 "처음에 넉살 옆에 있는 걸 보고 넉살 매니저인 줄 알았다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
이에 오존 역시 "코미디언으로 알고 계신 분도 많다. 촬영장 가면 실제로 매니저로 오해받는 경우도 있었다"라고 동의하기도.
그런 가운데 김풍은 "오존이 굉장한 미모의 여자친구가 있다"라고 제보했다. 그의 여자친구는 배우 전소니의 동생이나 싱어송라이터인 전주니다.
오존은 "비결이라기보다는 운이 좋았다. 천운을 타고났다"면서 "이렇게 안 하면 또 호되게 혼난다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 그러면서 "사실 초반에 한 번 차였다. 제가 시간이 오래 걸리는 타입이라고 하더라. 보면 볼수록 진국이라고"라며 여자친구의 말을 전하기도 했다.
지난해 한 유튜브 채널에 출연한 오존은 전주니와의 장기 열애 중인 사실을 고백한 바 있다. 그는 "나도 짝이 있다. 근데 많은 분들이 믿지를 않는다. '저 장기연애 중입니다. 튼튼하게 잘 만나고 있습니다' 하면 '사진 보여주세요' 한다. 둘이 사진을 잘 안 찍는다. 같이 찍은 사진이 없다고 하면 '그럼 검색하면 나와요?' 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.
이어 오존은 "현재 연애를 8년 반 넘게 무사고 연애 중"이라며 "지금 같이 산 지도 좀 오래돼서, 이 정도면 주변에서도 '사실혼이다'라고 말을 해주신다. 결혼을 하고, 안 하고가 동거랑 (차이가) 크다고 하시더라. 저희는 그게 궁금해서 '그러면 결혼을 한번 해볼까?' 이 단계다. 구체적인 이야기는 많이 나오지 않았지만"이라고 결혼 계획도 밝혔다.
한편 전주니는 배우 전소니의 동생이자 '바니걸스' 고재숙의 딸이다. 'JOONIE'라는 이름으로 활동하는 싱어송라이터 전주니는 2019년 데뷔 앨범 《Instant Karma》를 발매하며 정식으로 음악 활동을 시작했다.
