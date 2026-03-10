디즈니·픽사 신작 '호퍼스', 개봉 첫 주 글로벌 수익 8800만 달러 돌파..'코코' 이후 최고 흥행

기사입력 2026-03-10 08:52


디즈니·픽사 신작 '호퍼스', 개봉 첫 주 글로벌 수익 8800만 달러 …

[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니·픽사의 애니메이션 '호퍼스'(다니엘 총 감독)가 개봉 첫 주 북미 박스오피스 1위를 달성하며 흥행 신호탄을 쐈다.

박스오피스 모조(Box Office Mojo)에 따르면 '호퍼스'는 북미 개봉 첫 주말 4600만달러(약 687억7460만원)의 흥행 수익을 기록하며 박스오피스 1위에 올랐다. 여기에 글로벌 시장에서도 무려 8800만달러(약 1315억4240만 원)의 흥행 수익을 거두며 디즈니·픽사의 새로운 오리지널 히트작의 탄생을 알렸다.

특히 이번 성적은 2017년 흥행 신드롬을 일으킨 '코코' 이후 픽사 오리지널 작품 중 최고 오프닝 흥행 기록이자 국내에서 724만 관객을 동원한 '엘리멘탈'의 북미 오프닝 수치를 뛰어넘는 성과로 더욱 의미를 더한다.

이에 앨런 버그먼 디즈니 엔터테인먼트 회장은 "'호퍼스'는 픽사의 놀라운 팀이 만들어낸 훌륭한 오리지널 영화이며, 관객들이 친구와 가족과 함께 극장을 찾아 이 작품을 즐기고 있는 모습을 보게 되어 매우 기쁘다"며 특별한 소감을 전했다.

또한 로튼 토마토 신선도 지수 94%, CGV 골든에그지수 98%, 시네마스코어 A등급을 기록했을 뿐만 아니라 국내 언론과 평단, 실관람객들의 호평 릴레이가 이어지며 개봉 2주 차 폭발적인 입소문 흥행을 예고하고 있다.

'호퍼스'는 사람의 의식을 동물 로봇에 담는 호핑 기술을 통해 로봇 비버가 된 소녀가 놀라움 가득한 동물 세계에 잠입해 예상치 못한 모험을 펼치는 이야기를 그린 작품이다. 파이퍼 커다, 바비 모니한, 존 햄, 메릴 스트립 등이 목소리 연기에 나섰고 다니엘 총 감독이 연출을 맡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'왕사남', 천만 터지자마자 '표절 시비'…"장면·설정 너무 흡사" 주장

2.

임영웅, 탈색머리 파격 변신.."아이돌 데뷔해도 되겠어"

3.

스테파니, '23세 연상♥' 메이저리거 남친과 6년째 열애ing..."지금도 잘 만나"

4.

이진호 "이이경, 유재석 패싱논란後 벼랑 끝…폭로女 獨A씨, 韓경찰 수사 협조中"(연예뒤통령)

5.

장나라 소속사 관계자, 유서 남기고 숨진 채 발견… 경찰 경위 파악 중

연예 많이본뉴스
1.

'왕사남', 천만 터지자마자 '표절 시비'…"장면·설정 너무 흡사" 주장

2.

임영웅, 탈색머리 파격 변신.."아이돌 데뷔해도 되겠어"

3.

스테파니, '23세 연상♥' 메이저리거 남친과 6년째 열애ing..."지금도 잘 만나"

4.

이진호 "이이경, 유재석 패싱논란後 벼랑 끝…폭로女 獨A씨, 韓경찰 수사 협조中"(연예뒤통령)

5.

장나라 소속사 관계자, 유서 남기고 숨진 채 발견… 경찰 경위 파악 중

스포츠 많이본뉴스
1.

"할 수 있다,할 수 있다" '와 문보경 선취 투런포!' 한국, 3점 더 뽑으면 8강 간다

2.

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 마이애미행 전세기 태웠다[도쿄 리뷰]

3.

이건 기적이야! 눈물 바다된 도쿄돔 그라운드, 17년만의 WBC 8강 진출 쾌거[도쿄 현장]

4.

이보다 더 극적일 수는 없다...류지현 호 '바늘구멍' 뚫었다, 17년 만 WBC 8강 진출 쾌거

5.

日 좌절! 한국, 또 한국, 또또 한국이다...亞 축구 최고 자리 탈환 실패, 日 에이스는 이름조차 삭제→손흥민-김민재-이강인 TOP5 진입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.