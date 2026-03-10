강태오, 전 세계 팬들 섭섭함 풀었다..6개 도시 월드투어 팬미팅 성료

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 강태오가 전 세계 6개 도시에서 월드투어 팬미팅 '2026 KANG TAE OH WORLD TOUR FANMEETING O'Hour'를 성황리에 마치며 글로벌한 인기를 다시 한번 입증했다.
폴킴의 '모든 날, 모든 순간'을 열창하며 팬미팅의 포문을 연 강태오는 각 도시의 웰컴 푸드를 직접 시식하며 리액션을 하고, 또 현지에서 촬영한 비하인드 사진들을 공개해 팬들의 눈길을 끌었다. 팬들은 스크린에 공개된 비하인드 컷마다 큰 환호로 화답했다.
이후 진행된 드라마 토크 코너에서는 작품 속 명장면과 비하인드를 풀어내며 깊이 있는 이야기를 나눴다. 출연작인 '이상한 변호사 우영우', '감자연구소'부터 최근 방영된 순애보 세자 이강 역으로 화제를 모은 '이강에는 달이 흐른다'까지 글로벌 팬들의 사랑을 받은 작품의 이야기를 나눌 때마다 객석에서는 뜨거운 반응이 이어졌다. 현지 팬들과 함께하는 미션 게임들을 통해 조금 더 가까이 호흡했으며 이외에도 셀카 촬영, 직접 만든 키링 선물 이벤트까지 잊지 못할 추억을 선사했다.
강태오는 "언어는 달라도 마음은 통한다고 느꼈다. 먼 곳까지 와주신 팬분들 덕분에 더 큰 용기를 얻는다"며 "앞으로도 좋은 작품으로 보답하겠다"고 소감을 전했다.
강태오는 서울을 시작으로 아시아와 남미까지 아우른 이번 'O'Hour' 투어를 통해 글로벌한 저력을 재확인하며 뜨거운 인기를 입증해 향후 작품에서의 활약에도 기대가 모아진다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com