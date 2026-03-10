같은 곳을 바라보는 아이유·변우석..'21세기 대군부인' 부부동반 포스터 최초 공개

[스포츠조선 문지연 기자] 아이유와 변우석이 운명을 함께 할 부부가 된다.

오는 4월 10일 첫 방송될 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'(유지원 극본, 박준화 배희영 연출)에서 커플 포스터를 최초로 공개하며 작품을 향한 기대감을 높이고 있다.

특히 2026년 상반기 최고 기대작으로 손꼽히고 있는 만큼 특별 편성을 확정, 평소보다 10분 빠른 시간에 시청자들을 찾아간다. 21세기 입헌군주제 대한민국이라는 독특한 설정을 디테일하게 전달하기 위해 밤 9시 40분 첫 방송된다.

극 중 성희주(아이유)와 이안대군(변우석)은 각각 평민이라는 신분과 왕실의 차남이라는 위치로 인해 각자의 한계를 마주하고 있다. 이를 벗어날 방법으로 계약결혼을 선택한 성희주와 이안대군은 부부라는 공동체가 되어 힘을 합칠 예정이다.

공개된 포스터 속에는 서로의 목표를 성취하기 위해 발을 맞춰나갈 성희주와 이안대군의 모습이 담겨 이들의 행보를 더욱 주목하게 한다. 같은 곳을 바라보는 성희주와 이안대군의 반짝이는 눈빛에는 굳건한 의지가 타오르고 있다.

또한 왕실을 대표하는 대군 부부의 수려한 자태도 시선을 사로잡는다. 한국적인 미가 돋보이는 의상과 액세서리가 마치 대군 부부의 웨딩 화보를 보는 듯한 착각을 불러일으키는 가운데 입헌군주제 대한민국을 떠들썩하게 할 워너비 부부 성희주와 이안대군의 앞날에 이목이 집중된다.

이처럼 '21세기 대군부인'은 커플 포스터를 통해 대군 부부가 될 채비를 마친 성희주와 이안대군의 운명 개척기 서막을 열고 있다. 닮은 듯 다른 성희주와 이안대군이 서로를 만나 인생에서 어떤 변화를 겪게 될지 궁금증이 커지고 있다.

'21세기 대군부인' 제작진은 "성희주와 이안대군은 겉으로 보기에는 부족함 없어 보이지만 내면에는 각자 처한 처지에 따른 결핍이 존재하는 인물"이라며 "계약 결혼을 계기로 각자의 한계를 뛰어넘어 마침내 같은 꿈을 꾸게 될 성희주, 이안대군 부부의 이야기를 기대해달라"고 전했다.


21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담은 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'은 오는 4월 10일(금) 밤 9시 40분에 첫 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

