장영란, 600만원 명품백 한순간에 '똥값' 됐다...감정 결과에 충격

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장영란이 600만 원에 산 명품백 감정 결과에 크게 실망했다.

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최근 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '장영란 경악! 사는 순간 돈 날리는 명품백이 있다?' 영상이 업로드 됐다.

이날 장영란은 '사면 무조건 손해. 똥값되는 명품백 특징'이라며 직접 명품 가방 감정을 받았다.

장영란은 "애도 다섯번 정도 (가방을 멘 게) 손가락 안에 든다"라며 잘 들지 않고 소장 중인 가방을 꺼내들었다.

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화려한 디자인의 명품가방, 장영란은 "진짜 가방이 너무 예쁘다. 남편이 큰 맘 먹고 사준 거다"라며 가방의 매력을 어필했다.

심지어 해당 명품 가방의 가격은 무려 600만 원 정도. 장영란은 "첫째 낳고 사줬던 것 같다"라 전했다.

이에 PD 역시 "그때 600만 원이면 진짜 비싼 거다"라 감탄했고 장영란 역시 "진짜 비싸게 주고 샀다"라고 끄덕였다.

그는 "가져올까 말까 하다가 좋은 가격에 한 번 하려고 (가져왔다)"며 "너무 예쁘지 않냐"라고 자랑했다.

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이에 감정 직원은 "너무 예쁜데 제일 어렵다"라고 조심스럽게 말했다. 그러면서 "리미티드 에디션은 안된다"라고 고개를 저었다.

직원은 "역시 이 정통 모노그램이나 샤넬 마크가 더 인기가 많다. 이건 (물결 무늬가 특징인) 에피라는 소재인데 구매할 때는 물론 더 비싸셨을 거다. 다만 인기는 이쪽이 더 좋다"라며 더 무난한 디자인이 좋다고 전했다.

충격을 받은 장영란은 "그렇구나. 그러니까 다들 클래식한 걸 사라는 이유가 있다"라고 한탄했다.

직원은 "이게 저희 쪽에서는 희귀한 제품이라서 한 번 밖에 다뤄본 적이 없다. 근데 그때 가격이 140만 원이다. 그래도 걔보다는 상태가 좋다"라 했지만 놀란 장영란은 낭패한 얼굴을 했다.

한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

shyun@sportschosun.com