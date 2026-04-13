웹젠, 오는 27일까지 2026년 상반기 채용 연계형 인턴 모집

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웹젠이 2026년 상반기 채용 연계형 인턴십 지원자를 모집한다고 밝혔다.

웹젠은 오는 27일까지 공식 채용 사이트에서 웹젠 본사 및 계열사의 인턴십 지원 서류를 접수한다. 서류전형 합격 여부는 온라인 및 문자메시지 등으로 개별 통보한다.

서류전형 합격자는 6월 말까지 각 부문별로 온라인 테스트와 실무면접, 임원면접을 거치며, 최종 합격자는 올 7월부터 6개월 간의 채용 연계형 인턴십을 시작한다. 최종 합격 여부는 모든 전형이 마감되는 6월 중 합격자에게 개별 통지된다.

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이번 공개 채용은 나이와 학력에 관계없이 누구든 지원할 수 있으나, 글로벌사업 등 외국어 역량이 필요한 일부 직무에서는 외국어(영어/ 일본어/ 중국어 등) 능력이 필수로 요구된다. 모집 대상은 게임 사업과 개발, 기술, 마케팅, 경영지원 등 35개 직무로, 본사와 자회사에서 전체 두자릿수 인원을 선발한다.

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웹젠은 인턴십 기간동안 정규 직원과 동일한 수준의 급여 및 복지를 제공하며, 인턴십 기간의 근무평가를 기준으로 업무 역량이 확인된 인재들은 정직원으로 전환할 계획이다. 웹젠 본사뿐 아니라 게임 개발 전문 계열사인 웹젠레드코어, 웹젠레드스타, 웹젠레드앤, 웹젠온네트 등 다수의 자회사에서도 게임 개발을 함께 할 인턴십 대상자를 모집한다.

이 가운데 웹젠레드스타와 웹젠레드앤은 이미 진행중인 신작 게임 프로젝트에 합류할 개발자를 찾는다. 웹젠레드스타는 웹젠의 대표게임 '뮤(MU)'IP를 활용한 신작 게임을 개발 중이고, 웹젠레드앤 역시 RPG 계열의 신작 게임을 준비하고 있다.

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현재 웹젠은 임직원들의 근무 만족도를 높이기 위해 다양한 근로 복지 제도를 운용하고 있다고 밝혔다. 업무 능률 향상을 위해 선택근무제와 자율 출퇴근제를 운용하고 있으며, 임직원 대출 지원, 단체상해보험, 복지포인트, 장기근속자 여행 지원금 등 다양한 복지 혜택을 제공한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com