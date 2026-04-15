지나, 자숙 10년 만에 웨딩드레스 입었다…'복귀' 아닌 '결혼' 인가

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 지나가 웨딩드레스를 입은 근황을 공개했다.

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지나는 지난 14일 자신의 SNS를 통해 "with my younger self love again(어린 시절의 나를 다시 사랑하게 됐어)"이라는 의미심장한 문구와 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 지나는 순백의 웨딩드레스를 입고 부케를 든 채 환하게 미소 짓고 있는 모습이다. 특히 캐나다로 보이는 길거리에서 한 소녀의 손을 다정하게 잡고 있어 눈길을 끈다. 드레스에 모자를 매치한 감각적인 스타일링까지 더해지며 화보 같은 분위기를 자아냈다.

해당 사진이 공개되자 누리꾼들 사이에서는 실제 결혼을 앞둔 것 아니냐는 추측이 이어지고 있다. 촬영 콘셉트인지, 개인적인 의미가 담긴 사진인지 구체적인 설명이 없는 만큼 다양한 해석이 나오고 있는 상황이다.

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지나는 최근 SNS를 통해 "2am. madness"라는 글과 함께 음악 작업을 하는 듯한 영상을 공개하며 복귀 가능성에 대한 기대감을 높이기도 했다. 영상 속에서 노래를 흥얼거리는 모습이 담기며 오랜 공백 이후 활동 재개 여부에도 관심이 쏠리고 있다.

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한편 지난 2010년 '꺼져 줄게 잘 살아'로 데뷔한 지나는 'Black & White', 'Top Girl' 등 히트곡을 발표하며 톱 솔로 가수로 활약했다. 그러나 2016년 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 벌금형을 선고받은 이후 연예계 활동을 중단했고, 이후 캐나다로 거처를 옮긴 것으로 알려졌다. 활동 중단 후 한동안 소식이 뜸했던 지나는 지난해부터 SNS 활동을 재개하며 근황을 전하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com