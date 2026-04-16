박정민, 직원 소개팅 난입해 ‘패션 훈수’...옷 정보 묻다 쫓겨난 ‘사장님’의 비극

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박정민이 직원 소개팅에 '직접 등판'하며 뜻밖의 존재감을 드러냈다.

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15일 침착맨 유튜브 채널에는 '모태솔로 김총무 소개팅 (with 박정민, 통닭천사)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 침착맨의 회사 직원인 김태윤(김총무)과 박정민이 운영하는 출판사 소속 직원 김아영 이사의 소개팅 현장이 그려졌다. 실제 소개팅이 진행되는 자리에 침착맨, 박정민, 통닭천사가 조언자로 나서 실시간으로 상황을 지켜보며 반응을 전하는 모습이 담겼다.

이날 침착맨과 통닭천사는 홍대의 한 카페에서 상황을 지켜봤다.

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먼저 박정민은 소개팅 현장에 등장한 이유에 대해 "김아영 이사가 잘못하면 직속 상사인 저에게도 영향이 갈까 봐 나왔다"고 전해 웃음을 자아냈다. 이어 그는 "일터에서의 모습밖에 모르지만 책임감이 정말 강한 사람이다. 차별 없이 누구와도 잘 지낸다"며 김이사에 대한 애정을 드러냈다. 그러면서 "제가 대표로 있으면서 중구난방 일을 시키는데 '제 일이 아닌데요'라고 하지 않는다"고 덧붙였다.

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소개팅이 시작되자 박정민은 상황을 예의주시하며 두 사람의 상태를 끊임없이 체크했다. 김총무에 대해 "웃긴 사람으로 알고 있는데 웃기지를 못한다"고 평가하기도 하고 현실적인 조언을 던지며 몰입하는 모습을 보였다.

특히 박정민의 관심은 예상 밖의 곳에 꽂혔다. 소개팅을 위해 두 사람이 새 옷을 준비했다는 이야기가 나온 것. 박정민은 김총무에 "옷 되게 잘 산 것 같다. 나도 저런 거 사야 하는데 어디 껀지 궁금하다"고 말하며 궁금증을 드러냈다. 이후 결국 박정민은 자리를 박차고 일어나 소개팅 현장에 직접 등장, 김총무에게 다가가 옷 정보를 물었고 김총무는 "무XX로 알고 있다"고 답했다. 김이사는 이런 박정민의 모습에 "가세요 아저씨"라고 냉랭한 반응을 보이며 웃음을 유발했다.

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직원 소개팅을 지켜보다 못해 직접 나선 '사장님' 박정민의 모습에 시청자들은 "이 정도면 보호자", "소개팅보다 박정민이 더 웃기다"는 반응을 보이며 뜨거운 반응을 보였다.

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한편 박정민은 최근 영화 '휴민트'를 통해 관객들과 만남을 가졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com