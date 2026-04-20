BTS 제이홉, 퉁퉁 부은 오열 셀카.."키워주신 외할머니 돌아가셔"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 방탄소년단 멤버 제이홉이 외할머니를 떠나보낸 아픔 속에서도 무대를 지키며 깊은 울림을 안겼다.

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20일 제이홉은 자신의 SNS에 "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'. TOKYO"라는 글과 함께 지난 17~18일 일본 도쿄돔에서 열린 월드 투어 '아리랑' 공연 현장 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 무대 위에서 강렬한 퍼포먼스를 펼치는 모습부터 대기실과 일상 속 자연스러운 순간까지 다채로운 장면이 담겼다. 특히 눈에 띄는 것은 퉁퉁 부은 얼굴로 눈물을 흘리고 있는 셀카였다. 감정을 숨기지 못한 그의 모습은 팬들의 마음을 더욱 먹먹하게 만들었다.

알려진 바에 따르면 제이홉은 도쿄 공연 일정이 시작되자마자 외조모상을 당했다. 갑작스러운 비보에도 그는 공연을 취소하지 않고 무대에 올라 팬들과의 약속을 지켰다.

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제이홉은 공연 중 "일본에 오자마자 어렸을 때부터 저를 키워주셨던 할머니가 돌아가셨다는 소식을 접했다"며 "정말 놀라고 당황스러웠다"고 솔직하게 털어놨다. 이어 "멤버들과 함께 식사를 하고 공연을 준비하는 과정에서 당혹스러움이 많이 가라앉았다"고 담담하게 전했다.

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또 "평소 외할머니께서 저뿐만 아니라 멤버들까지 무척 자랑스러워하셨다"며 "오늘 공연을 하늘에서 보셨다면 정말 기뻐하셨을 것 같다"고 말해 뭉클함을 더했다.

끝으로 그는 팬들을 향해 "이 무대를 더 의미 있게 만들어주셔서 '아미' 여러분께 감사하다"며 "저는 정말 괜찮다"고 인사를 전했다.

슬픔 속에서도 끝까지 무대를 지켜낸 제이홉의 진심 어린 태도는 팬들뿐 아니라 많은 이들에게 깊은 감동을 안기고 있다.

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한편 제이홉이 속한 방탄소년단은 방탄소년단은 지난 17~18일 일본 도쿄돔에서 월드투어 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN TOKYO' 공연을 성황리에 마무리했다. 이들은 오는 4월 25~26일과 28일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 현지 팬들을 만날 예정이다

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com