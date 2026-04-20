최동석vs박지윤, 끝나지 않은 '상간 전쟁'…1심 모두 기각→최동석 불복 항소

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[스포츠조선 조민정 기자] 이혼 소송 중인 아나운서 출신 방송인 최동석과 박지윤을 둘러싼 상간 소송이 항소심으로 이어지게 됐다.

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20일 스타뉴스 보도에 따르면 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송 항소심이 오는 7월 제주지방법원에서 첫 변론을 앞두고 있다.

앞서 1심 재판부는 최동석이 제기한 소송과 함께 박지윤이 최동석 지인 B씨를 상대로 제기한 맞소송까지 모두 기각한 바 있다. 이에 최동석 측은 판결에 불복하며 항소장을 제출했고 사건은 2심으로 넘어가게 됐다.

다만 이번 항소심에서는 박지윤이 피고에서 제외된 것으로 알려졌다. 박지윤은 항소하지 않으면서 1심 판결이 그대로 확정된 상태다.

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두 사람은 KBS 아나운서 동기로 인연을 맺어 2009년 결혼, 1남 1녀를 두고 가정을 꾸렸으나 2023년 이혼 조정 신청을 하며 결혼 14년 만에 갈라섰다. 현재 자녀들의 친권과 양육권은 박지윤이 맡고 있다.

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그간 양측은 서로의 지인을 둘러싼 상간 소송을 진행하며 갈등을 이어왔지만 관련 의혹에 대해서는 모두 부인해왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com