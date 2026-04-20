'원조 미녀 개그우먼' 이희구, 14년 잠적 이유.. "치매 父 간병, 의자 묶어두고 출근해봤지만.."(장수사회)

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[스포츠조선 김소희 기자] '원조 미녀 개그우먼' 이희구가 아버지의 투병과 14년간의 간병으로 인한 공백기를 뒤늦게 털어놨다.

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20일 TV조선 '건강을 팝니다 장수상회' 측은 "치매 환자였던 아버지를 14년 동안 홀로 간병한 이희구"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상 속 이희구는 반가운 얼굴로 등장해 "아버지께서 치매에 걸리셨을 때부터 14년 동안 곁을 지켰다"며 활동을 중단할 수밖에 없었던 이유를 직접 밝혔다.

그는 당시 상황에 대해 "제가 일을 하는 동안 아버지가 또 밖으로 나가실까 봐 식탁 의자에 묶어놓고 생활했던 시절이 있었다"고 털어놔 충격을 안겼다. 이어 "아빠하고 같이 살려면 그 방법밖에 없었다"고 말하며 결국 울컥하는 모습을 보였다.

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앞서 이희구는 지난 2023년 '퍼펙트라이프'에서도 아버지 간병으로 인해 오랜 공백기를 가질 수밖에 없었다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 "아버지가 파킨슨병과 뇌경색, 치매로 이어졌다"며 "혼자 간병을 해야 해서 14년 동안 방송을 하지 못했다"고 설명했다.

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또 "아버지를 떠나보낸 지 8년이 됐는데, 보내고 나니 제가 너무 아프더라. 병이 한꺼번에 몰려왔다"고 전해 시청자들의 안타까움을 자아냈다.

한편 '퍼펙트 라이프'는 다양한 출연자들의 건강과 일상을 조명하는 프로그램으로, 매주 수요일 오후 8시 30분 TV조선을 통해 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com