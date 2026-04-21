'하반신 마비' 박위, 본격 2세 준비 "육아 두렵지만..송지은♥ 닮은 딸 원해"

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[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 겸 방송인 박위, 가수 겸 배우 송지은 부부가 결혼 3년 만에 2세 준비를 시작했다고 전했다.

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17일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 '박위♥송지은 부부가 고민 끝에 아이를 갖기로 결정한 이유!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

박위는 2세 계획에 대해 묻자 "엄청 있다"라며 눈을 반짝였다. 송지은은 "아이를 너무 좋아해서 아이에 대한 생각은 늘 있었는데 마음의 준비가 안 됐다. 우리가 넓은 품을 가진 부모가 될 수 있을지 겁도 났다"라고 털어놨다.

또 송지은은 "내가 육체적으로도 아이를 잘 케어할 수 있을지 걱정됐다. 이렇게 망설였지만 올해는 아이를 갖기 위해 노력해 보기로 했다"라고 덧붙였다.

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박위는 두 자녀를 원한다면서도 두려움이 있다고 밝히기도. 박위는 "제가 육체적으로 케어하지 못하는 부분이 있지 않나. 노력으로 안 되는 게 생겼을 때 아내와 아이에게 미안할 것 같고 스스로 자괴감이 들 것 같다. 하지만 아이는 힘이 아닌 사랑으로 키운다는 말을 듣고 자신감을 가지게 됐다"라고 털어놨다.

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송지은은 "저는 아들, 딸을 낳고 싶다. 특히 남편을 닮은 아들을 잘 키워 세상에 내보내고 싶다"라고 말해 박위를 심쿵하게 했다. 박위 역시 송지은의 따뜻한 성품을 언급하며 "저도 지은이 닮은 딸을 낳고 싶다"라는 바람을 전했다.

한편 송지은과 박위는 2024년 결혼했다. 박위는 과거 낙상사고로 전신마비 진단을 받았지만 재활로 상체를 움직일 수 있게 되는 등 몸이 회복돼 긍정의 아이콘으로 주목받고 있다. 두 사람은 함께 유튜브 채널 '위라클'을 운영 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com