황보라, 황혼 육아 중 사고 당한 母 공개..가족사진 찍다 ‘대환장’

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황보라가 어머니, 아들과 함께한 가족사진 촬영 현장을 공개했다.

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21일 황보라의 유튜브 채널에는 '효도로 시작해 싸움으로 끝난 가족사진 도전기(*황보라 엄마 최초공개* )ㅣ아들일상, 모녀갈등'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

황보라는 "그동안 고생한 엄마를 위해 미용실에 가서 머리도 하고, 우인이가 두 돌이라 가족사진을 남기고 싶었다"고 밝혔다.

황보라는 어머니를 위한 깜짝 이벤트도 준비했다. 그는 "엊그제 남대문에 가서 옷을 샀다"며 커플룩을 맞춰 입고 사진 촬영을 계획했다. 하지만 어머니는 "남대문 옷 같지 않다"면서 비싼 옷일까봐 폭풍 잔소리를 해 웃음을 자아냈다.

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이후 세 사람은 스튜디오로 이동해 본격적인 가족사진 촬영에 나섰다. 그러나 어린 아들 우인이가 촬영 도중 울음을 터뜨리고 자리를 이탈하는 등 쉽지 않은 상황이 이어지며 현장은 웃음과 혼란이 뒤섞였다. 황보라는 아이를 달래기 위해 간식을 건네고 잠시 밖으로 나갔다 돌아오는 등 분주한 모습을 보였다.

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우여곡절 끝에 촬영을 마친 황보라는 "추억을 남기려 했는데 아픈 추억밖에 안 남겼다"며 너스레를 떨었고, "그래도 이런 게 가족사진"이라며 웃어 보였다.

촬영 후에는 어머니의 젊은 시절 사진을 함께 보며 추억을 나누는 시간도 가졌다. 황보라는 "엄마와 내가 닮았다"며 가족 간의 닮은꼴을 언급했고, 화기애애한 분위기를 이어갔다.

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앞서 황보라는 최근 손자를 돌보던 중 어머니가 넘어져 잠시 의식을 잃는 사고를 당했다고 밝힌 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com