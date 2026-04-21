허경환 "재산은 80억, 광고 페이는 3억"…뮤지 폭로에 진땀 ('알딸참2')

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 허경환이 가수 뮤지발 가짜뉴스에 진땀을 뺐다.

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21일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에서는 SF9 찬희가 출연했다.

안재현은 "첫회 나가자마자 진실게임이 무섭더라. 바로 기사가 많이 나갔더라"라고 언급했고 허경환은 "생각보다 궁금하지 않은 우리의 진실에 대해 많은 분들이 관심을 가지더라"라고 밝혔다.

지난 영상에서 세 사람은 진실게임을 진행했는데, 뮤지는 허경환에게 "(재산이) 80억 위냐"고 물었다. 이에 허경환은 답을 피하기 위해 술을 마셨고 이를 인정의 뜻으로 받아들인 뮤지는 "재현아. 우리는 뭘 해야 하냐. 소문이 맞았다"고 토로했다.

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뮤지는 "허경환의 80억"이라고 거듭 감탄했고 허경환은 "현금으로 가지고 있으면 멋있는 건데 변동성이 많기 때문에 여러분들이 생각하는 그 정도는 아니다. 다시 한번 얘기하지만 진실은 많이 다르다"고 해명했다.

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게스트 SF9 찬희를 만난 안재현은 "너무 욕심 났던 광고가 주류 광고인데 소주 광고를 찍었더라"라고 감탄했다. 이에 뮤지는 허경환에게 "너도 주류 쪽 들어온 거 같다"고 물었고 허경환은 "주류 안 한 거 같다. 이번에 밀면 들어왔다"고 밝혔다. 그러자 뮤지는 "얼마 받았냐. 한 3억?"이라고 슬쩍 떠봤고 허경환은 "아니다. 또 흐뭇하게 웃으려고. 너 입 열지 마라. 이상한 기사 많이 뜬다"고 질색했다. 이에 뮤지는 "나는 그냥 물어본 거다"라고 너스레를 떨었다.

wjlee@sportschosun.com