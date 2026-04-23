이다도시, ♥재혼 남편 이혼 상담하다 눈맞아 “프랑스인이라 공통점 많다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 이다도시가 이혼 후 재혼에 이르기까지의 러브스토리를 공개했다.

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지난 22일 채널 'A급 장영란'에는 '이혼의 아픔 딛고 재혼 성공한 이다도시 복이 들어오는 재혼집 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이다도시는 현재 프랑스인 남편과 재혼 7년 차라고 밝히며, 두 사람의 인연이 서래마을에서 시작됐다고 전했다.

그는 "같은 서래 마을에서 살고 있었다. 학부모로서 알고 지내던 사이였다"며 "남편도 한국 여성과 결혼해 자녀가 있었다"고 설명했다.

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"친구에서 연인이 되기 쉽지 않다"는 장영란의 말에 그는 "제가 먼저 이혼한 뒤 10년 동안 혼자 아이들을 키우며 정신없이 지냈다. 이후 남편도 이혼을 고민하게 되면서 조언을 구했고, 그 과정에서 가까워졌다"고 밝혔다.

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그러면서 "같이 있을 때 친구처럼 편안했다. 그렇게 지내다가 먼저 다가온 건 남편이었다"며 러브스토리를 전했다.

두 아들의 반응에 대해서는 "아이들이 '엄마 인생을 살라'며 재혼을 응원해줬다"며 "남편과 공통 관심사가 많고 함께 있을 때 편안하다"고 애정을 드러냈다.

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한편 이다도시는 1993년 한국인 남성과 결혼해 귀화했으나 2009년 이혼했다. 이후 2019년 프랑스인 남성과 재혼했다.

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현재는 교수로 재직 중이다.

tokkig@sportschosun.com