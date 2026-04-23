‘만삭’ 안영미, ‘♥미국 남편’과 셋째 가능성에 예상 밖 단호한 대답

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[스포츠조선 조민정 기자] 둘째를 임신 중인 코미디언 안영미가 셋째 가능성을 언급하며 솔직한 속내를 전해 화제를 모으고 있다.

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23일 안영미는 자신의 SNS에 "딱콩이때도 함께해줬던 오빠야들 딱동이랑도 하이파이브. 셋째는..음..없습니다"라는 글을 게재했다.

함께 공개된 사진에는 안영미가 그룹 스윗소로우 멤버들과 함께 다정한 분위기 속에서 포즈를 취한 모습이 담겼다. 안영미는 밝은 표정으로 가운데 서서 손을 배에 얹은 채 편안한 미소를 짓고 있다. 옆에 선 멤버들은 어깨를 감싸거나 브이 포즈를 취하며 유쾌한 분위기를 더했다. 스튜디오로 보이는 공간에는 피아노와 악기들이 놓여 있어 작업 중 찍은 사진으로 보인다. 해당 게시물은 공개 직후 팬들의 관심을 끌며 빠르게 확산됐다.

특히 둘째를 임신 중인 만삭의 안영미가 '셋째는 없다'고 단호히 선을 긋는 듯한 뉘앙스의 멘트 언급이 팬들의 관심을 끌고 있다.

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한편 안영미는 'SNL 코리아'와 MBC 라디오 '두시의 데이트 안영미입니다'를 통해 대중들과 소통을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com