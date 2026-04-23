손연재, 子 가정 보육 두 달 만에 후회 "유치원에 제발 연락 달라고 부탁"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 전 리듬체조 국가대표 손연재가 가정 보육을 후회한다고 털어놨다.

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23일 손연재의 유튜브 채널에는 '육아 탈출해서 행복지수 1000% 손연재의 봄맞이 쇼핑 일탈'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 손연재는 "오랜만에 아기 없이 육아 탈출하러 나왔다. 봄이 돼서 쇼핑하러 나왔다"며 들뜬 모습을 보였다.

한 매장에 들어선 손연재는 여자아이 옷을 둘러보다 "내 인생에 이런 걸 사게 될 날이 올까. 너무 귀엽다. 나도 딸 낳고 싶다"며 딸에 대한 바람을 드러냈다.

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이후 손연재는 근황을 전하며 "오늘 준연이랑 너무 붙어 있었더니 지금 너무 좋다"고 미소를 감추지 못했다. 아침 7시면 아들의 발소리에 잠에서 깬다는 그는 "나한테 와서 '엄마, 해 떴어. 나와'라고 한다. 맨날 밤에 '지금 밤이니까 해 뜨면 하자'고 하니까 오늘도 아침부터 나를 끌고 나왔다. 햇님한테 인사하고 하루를 시작한다"고 말했다.

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이어 "내가 왜 어린이집에 안 보냈을까. 과거의 나에게 정말 화가 난다. 유치원에 전화해서 정원이 나면 제발 전화 부탁드린다고 했다. 전화 좀 달라"며 간절한 마음을 내비쳤다.

최근 살도 빠졌다는 손연재는 "외식하면 살찔 거 같은데 집밥 먹으니까 살 빠진다. 예전에는 그렇게 살 빼고 싶더니"라고 말했다. 그러면서 "그래도 이때를 즐기려고 한다. 둘째 낳으면 못 돌아올 수도 있기 때문에 아이 낳고 빠지는 건 뭔가 예쁘게 빠지는 게 아닐 거 같다"고 덧붙였다.

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앞서 손연재는 지난 2월 아들을 가정 보육 하는 이유에 대해 "별 이유는 없다. 교육적인 대단한 뜻이 있는 건 아니고 그냥 너무 귀여워서 못 보내겠다"고 밝힌 바 있다. 이어 "사실 준연이가 아직 말을 못 한다. 당연히 남자 아기는 좀 느릴 수도 있는데 다른 친구들은 다 잘하더라. 그래서 준연이가 스트레스받을 수도 있으니까 가정 보육하면서 여기저기 많이 데리고 다니려고 한다"고 설명했다.