성형에만 1억 썼다더니..박서진, 관리 중독 "요즘에도 병원 계속 가"(살림남)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 박서진이 성형 사실을 솔직하게 고백하며 웃음을 자아냈다.

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25일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남') 측은 "신동엽&지상렬&박서진, 상렬의 결혼을 위해 출동한 이들을 찾아온 의문의 손님?!"이라는 선공개 영상을 공개했다.

이날 방송에는 평소 예능에서 보기 힘든 '국민 MC' 신동엽이 지상렬을 위해 깜짝 등장해 모두를 놀라게 한다. 신동엽은 "사랑하는 친구 상렬이가 이번에는 꼭 결혼했으면 하는 마음에 직접 나왔다"며 30년 지기다운 각별한 의리를 드러냈다.

지상렬은 반가움을 감추지 못하며 "고맙다"고 인사를 전했고, 박서진 역시 산삼주까지 준비해 등장하며 지상렬의 인연을 응원하는 분위기를 더했다.

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이어 지상렬이 "두 사람은 언제부터 알게 됐냐"고 묻자, 신동엽은 "'불후의 명곡'에서 오래전부터 봐왔다. 서진이가 성장하는 과정을 지켜봤다. 너무 대견하다"며 애정을 드러냈다. 박서진이 "너무 칭찬을 많이 해주셔서 몸 둘 바를 모르겠다"고 하자, 신동엽은 곧바로 농담으로 분위기를 전환했다.

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신동엽은 "너 자리 잘 잡았네"라며 박서진의 성형 사실을 재치 있게 언급해 현장을 폭소케 했다. 이어 "열심히 일해서 번 돈을 허투루 쓰지 않는다. 계속 의사 선생님께 갖다 드린다"고 농담을 던졌고, 박서진은 "요즘에도 계속 드리고 있다"고 솔직하게 받아쳐 웃음을 더했다.

앞서 박서진은 다양한 방송에서 "지금까지 (성형 비용으로) 1억 원 넘게 쓴 것 같다. 눈 수술만 세 번 했다"고 솔직하게 밝힌 바 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com