소지섭, 입금 전후 확달라지는 비주얼에 "일부러 차이 더 주려 노력, 재밌더라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 소지섭이 화제를 모았던 '입금 전후' 비주얼 차이에 대해 솔직한 생각을 밝혔다.

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25일 유튜브 채널 'MMTG 문명특급'에는 "안녕하세요 윤경호입니다. 다름이 아니라 제가 이번에 소지섭, 최대훈 배우와 문명특급에 나오게 됐는데 그때 있었던 일부터 말씀드리면"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 SBS 금토드라마 '김부장'의 주연 배우 소지섭, 윤경호, 최대훈이 출연해 유쾌한 입담을 펼쳤다.

MC 재재는 소지섭을 향해 "'입금 전후' 마법이 있으시지 않냐"며 특유의 재치 있는 질문을 던졌다. 이어 "입금 전 대본 리딩 때는 개성을 한껏 살리시다가 드라마에 들어가면 멀끔하게 나오신다. 그러다가 또 입금 전이 되면 수염과 구레나루를 이으시고, 이후 작품에서는 다시 깔끔한 모습으로 등장한다. 그리고 종방연 때쯤 되면 다시 어둠의 길로 가신다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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소지섭 역시 이를 부인하지 않았다. 그는 "처음에는 신경이 안 쓰였는데, 나중에는 그런 이야기가 계속 나오니까 스스로도 재미있더라"라고 털어놨다.

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이어 "그래서 더 갭을 두려고 노력한 적도 있다"며 "매번 그런 건 아닌데 지금 사진들을 다시 보면 '저렇게까지 굳이?'라는 생각이 들기도 한다"고 솔직하게 말해 폭소를 자아냈다.

한편 오는 26일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '김부장'은 평범한 가장으로 살아가던 한 남자가 실종된 딸을 되찾기 위해 세상에서 가장 위험한 존재로 변신하는 과정을 그린 복수 액션 드라마다. 동명의 인기 네이버 웹툰을 원작으로 한 작품으로 원작 특유의 강렬한 액션과 묵직한 서사를 어떻게 영상화할지 방송 전부터 기대를 모으고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com