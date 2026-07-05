김준상 아나, 하이닉스 떠난 뒤 '3억 6천 성과급' 소식에 씁쓸…"시간 돌리고 싶다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 김준상 MBC 아나운서가 SK하이닉스를 떠난 뒤 들려온 동기들의 '억대 성과급' 소식과 일찌감치 처분한 하이닉스 주식을 언급하며 솔직한 후회를 털어놨다.

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4일 방송된 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에서는 MBC 아나운서실의 일상이 공개된 가운데, SK하이닉스 출신인 김준상 아나운서의 이력이 다시 한번 화제를 모았다.

이날 전종환 부장은 김준상에게 "거길 그만둔 게 잘못된 선택 아니었을까. 어떻게 생각하냐"고 물었고, 김준상은 "제가 하이닉스에서는 에이스였다. 홍보팀에서 회사 대표 방송에도 많이 출연했고, MBC에 오면 더 잘할 수 있을 거라고 생각했다"고 당시를 떠올렸다.

이어 "대체 누가 될 줄 알고 퇴사한 거냐"는 질문에는 망설임 없이 "그래도 전현무?"라고 답해 웃음을 자아냈다. 이를 들은 김수지 아나운서는 "그냥 하이닉스 다시 가라"고 농담을 던지며 현장을 폭소케 했다.

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김준상은 최근 들어 생각이 달라졌다고 고백했다. 그는 "작년까지만 해도 '연봉을 3배 이상 줘도 안 돌아간다'고 했는데, 이제는 진짜 3배가 넘을 것 같다"고 말했다.

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이어 "저와 같은 연차인 친구가 올해 성과급만 1억 2천만 원 정도를 받았고, 내년 초에는 그 3배 정도를 더 받을 예정이라고 하더라"고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 예상 성과급만 약 3억 6천만 원에 달하는 셈이다.

김준상은 "제가 다닐 때는 메모리 업황이 좋지 않아 성과급이 800만 원 정도였다. MBC와 비교하면 많은 돈이긴 했지만 지금과는 분위기가 완전히 다르다"고 털어놨다. 이에 전종환 부장은 "우리는 하향 산업"이라고 너스레를 떨어 웃음을 더했다.

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무엇보다 가장 큰 아쉬움을 남긴 것은 하이닉스 주식이었다. 김준상은 "많은 분들이 하이닉스 주식이 있냐고 물어보신다"며 "8만 원에 1천만 원어치를 샀는데 10만 원에 다 팔았다"고 고백했다.

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출연진이 현재 주가를 언급하자 김준상은 "지금은 230만 원 정도"라며 씁쓸한 표정을 지었다. 당시 보유했던 물량을 계속 가지고 있었다면 현재 가치가 약 3억 3천600만 원 수준이 됐다는 계산이 나오자 스튜디오는 탄식으로 가득 찼다.

평소 "판 주식은 뒤도 돌아보지 않는다"는 투자 원칙을 갖고 있다는 김준상도 이번만큼은 예외였다. 그는 "다시 시간을 돌릴 수 있다면…"이라며 아쉬움을 감추지 못했고, "하이닉스에 계속 있었으면 결혼도 하지 않았을까"라고 농담 섞인 후회를 덧붙였다.

이에 동료 아나운서들은 "지금 MBC에 있어서 결혼을 못 한다는 거냐", "그걸 회사 탓하냐"고 몰아세우며 유쾌하게 받아쳐 웃음을 안겼다.

olzllovely@sportschosun.com