"2대1이라 힘드네"…공유, 김고은·유인나에 진땀 '도깨비' 현실 케미

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[스포츠조선 이지현 기자] tvN 20주년 에디션 '도깨비 10주년 여행'이 10년 만에 다시 뭉친 '도깨비' 주역들의 특별한 추억 여행을 담아내며 첫 방송부터 시청자들의 향수를 자극했다.

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지난 4일(토) 방송된 '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행(연출 황다원, 이하 도깨비 10주년 여행)' 1회에서는 전 세계적인 신드롬을 일으킨 드라마 '쓸쓸하고 찬란하神-도깨비(이하 도깨비)'의 방영 10주년을 맞아 강릉으로 추억 여행을 떠난 공유, 이동욱, 김고은, 유인나의 첫 번째 이야기가 펼쳐졌다. 10주년 여행을 주도한 파워J 공유부터 겉차속따 스윗남 이동욱, 은탁이 그 자체인 막내 김고은, 엉뚱해서 더 사랑스러운 유인나까지 변함없는 케미로 다시 뭉친 네 사람의 여행이 본격적으로 시작되며 시청자들을 사로잡았다.

포문을 연 장면은 10년 만에 다시 '도깨비' 세계관으로 돌아온 네 배우의 재회였다. 도깨비 김신과 운명의 신부 지은탁으로 호흡을 맞춘 공유와 김고은, 저승사자와 써니를 연기했던 '피치커플' 이동욱과 유인나는 인터뷰를 통해 10주년 소감을 전하며 지난 시간을 돌아봤다. 특히 공유는 "드라마 '도깨비'는 겨울만 되면 많은 분들이 다시 떠올려 주는 작품"이라며 "나에게 '도깨비'는 가장 찬란한 겨울"이라고 애정을 드러냈다.

10년이라는 시간이 흘렀지만 네 배우의 케미는 여전했다. 동네 주민인 공유와 김고은을 비롯해 배우들은 수시로 번개 모임을 가질 만큼 끈끈한 친분을 이어오고 있었다. 특히 이동욱은 "지난해 공유, 김고은과 함께 만난 자리에서 내년이 10주년인데, 뭔가 함께해 보면 좋겠다는 이야기가 오갔다"라며 이번 10주년 여행이 성사된 비하인드를 공개했다.

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여행을 앞두고 사전 모임을 가진 공유, 김고은, 유인나는 시작부터 현실 남매 같은 케미를 발산했다. 막내 김고은은 "여기 오니까 너무 좋다. 나는 막내가 체질"이라며 애교를 보였고, 두 동생에게 둘러싸인 공유는 "2대 1로 있으니까 좀 힘드네"라고 호소해 웃음을 자아냈다. 이어 여행 계획을 꼼꼼히 세우는 공유와 달리, 장난기 가득한 김고은과 유인나는 공유 놀리기에 진심인 모습을 보이며 좌충우돌 여행을 예고했다.

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여행 당일에도 웃음은 끊이지 않았다. 공유는 음식 재료와 해장용 곰탕까지 미리 준비하며 '파워 J'다운 면모를 보였고, 유인나는 직접 손질한 대파와 각종 조미료를 챙겨오는 살림꾼의 면모는 물론 'MC 써니'로 변신해 예능감까지 발휘했다. 어느덧 고유명사가 된 '도깨비 촬영지'로 향하며 추억담도 꽃피웠다. 김고은은 도로 위 터널을 지나자 '도깨비' 시그니처 OST를 들으며 드라마 속 명장면인 '대파 런웨이' 장면을 소환했다. 특히 공유는 "그때가 정말 예뻤는데 당시에는 예쁜 줄 몰랐다. 그게 되풀이되는 느낌"이라고 털어놨고, 유인나 역시 공감하며 "사실 지금도 가장 예쁠 때"라고 말해 여운을 남겼다.

olzllovely@sportschosun.com