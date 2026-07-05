'술톤' 빠진 줄…황정민, "메이크업 지우면 얼굴 빨갛다" 실토

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 황정민이 최근 화제를 모은 '달라진 비주얼'의 숨겨진 비밀을 솔직하게 공개했다. 금주 이후 한층 젊어진 외모로 주목받았지만, 정작 본인은 "겁나 했다"며 메이크업의 힘을 유쾌하게 인정해 웃음을 안겼다.

Advertisement

4일 공개된 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에는 영화 '호프'의 주역 황정민, 조인성, 정호연이 출연했다.

이날 정호연은 칸 국제영화제에서 황정민의 헤어스타일을 언급하며 "선배님이 엄청 심한 곱슬이시더라. 머리를 직접 하셔서 디너에 오셨는데 '신세계' 정청이 살아 돌아온 듯했다. 정말 멋있었다"고 말했다.

이에 황정민은 "곱슬머리라 감으면 꼬불꼬불해진다. 너무 싫다"고 털어놨다.

Advertisement

이후 화제는 자연스럽게 메이크업으로 이어졌다. 조인성은 유재석을 향해 "오늘 메이크업했네. 난 안 했다. 형 좀 배신감 느낀다"며 장난을 쳤고, 유재석은 "해준다 해서 했다"고 해명했다.

Advertisement

조인성은 "세수하고 와라. 형의 맨얼굴을 보여드려야 한다고 했다"며 농담을 이어갔고, 유재석은 황정민에게도 메이크업 여부를 물었다.

그러자 황정민은 망설임 없이 "겁나 했다"며 "난 거의 특수분장처럼 했다. 지우면 얼굴이 빨갛지 않냐. 그래서 특수분장처럼 했다"고 솔직하게 밝혀 현장을 폭소케 했다.

Advertisement

이어 "인성이야 잘생겼는데 뭐. 우리 같은 사람이야 겁나 찍어 바르는 것"이라며 특유의 겸손한 입담까지 더했다.

Advertisement

황정민의 발언은 최근 온라인에서 화제를 모았던 '비주얼 변화'와 맞물리며 또 다른 관심을 받고 있다.

앞서 유튜브 채널 '엘르 코리아'를 통해 공개된 영상에서 황정민은 검은색 니트와 자연스러운 스타일링으로 등장했다. 특히 과거 술을 마신 듯 붉게 보이던 피부 대신 밝고 깨끗한 피부톤, 또렷해진 턱선으로 한층 젊어진 인상을 보여 "술 끊더니 너무 잘생겨졌다", "10년은 젊어 보인다", "알고 보니 꽃미남이었다" 등의 반응이 쏟아졌다.

실제로 황정민은 이전 인터뷰에서 금주를 시작한 이유를 직접 밝힌 바 있다. 그는 "50세에 나에게 주는 선물을 뭘 할까 하다가 술이나 담배 중 하나를 끊자고 생각했다"며 "담배를 끊었더니 술을 더 마시게 되더라. 결국 술도 끊게 됐다"고 설명했다.

이어 "술을 많이 마셨더니 기억력이 떨어지고 잔실수도 많아졌다. 나에게 휴식을 주자는 생각으로 금주하고 있다"고 전하며 생활 습관을 바꾸게 된 배경을 털어놨다.

금주 이후 한층 건강해진 이미지가 화제를 모았던 황정민. 그러나 정작 본인은 "거의 특수분장급"이라고 농담 섞인 고백을 내놓으며, 화제의 비주얼 뒤에는 메이크업도 한몫했다는 반전으로 또 한 번 웃음을 선사했다.

olzllovely@sportschosun.com