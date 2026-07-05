'김부장' 윤경호, '13시간 묵언수행' 13일부터 시작 "성실히 공약 이행할 것"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 윤경호가 오는 13일부터 13시간의 묵언수행을 시작한다.

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5일 SBS 드라마 공식 SNS에는 "여러분 많이 기다리셨죠..? 대망의 13시간 묵언수행이 찾아옵니다"라며 윤경호의 공약이행에 대한 영상이 게재됐다.

윤경호는 제작진과 묵언수행 공약을 어떻게 보여줄 지에 대한 회의를 진행하며, 시청자들에게 감사인사를 전했다.

그는 "시청자 여러분 진심으로 감사드린다"라며 "제가 약속드린 대로 시청률 13%가 넘게 되면 13시간 동안 묵언수행 진지하게 실천해보고자 회의를 하게 됐다. 빠른 시일 내로 잘 준비해서 꼭 성실한 모습으로 공약을 이행하겠습니다. 지켜봐 주십시오"라고 이야기했다.

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이어 제작진은 오는 13일에 13시간 묵언수행을 시작한다고 밝혔다. 이에 따라 이날 예정된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼' 생방송에 출연 후 묵언수행을 예고했다.

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앞서 윤경호는 지난달 열린 '김부장' 제작발표회에서 시청률 공약을 묻는 질문에 "소지섭 씨가 13년 만에 SBS에 복귀한 만큼 시청률 13%를 넘으면 시즌2를 했으면 좋겠다"고 말한 뒤, 주상욱의 농담에 "그렇다면 제가 13시간 묵언수행을 해보겠다"고 공약을 내걸었다.

이에 윤경호의 공약은 생각보다 일찍 찾아왔다. '김부장'은 첫 방송 시청률 9.5%(이하 닐슨코리아 전국 기준)를 시작으로, 2회 만에 15.7%를 기록해 이미 시청률 공약을 넘어섰다. 또한 지난 4일 방송된 4회는 전국 시청률 20%를 돌파하며 2024년 이후 약 2년 만에 '마의 20%'를 넘긴 드라마로 이름을 올렸다.

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한편 윤경호는 SBS 금토드라마 '김부장'에서 과거 '전장의 신'으로 불렸던 비밀 요원 출신이자, 현재는 딸밖에 모르는 아빠 박진철 역을 맡아 활약 중이다. 특히 강렬한 액션과 인간미 넘치는 모습, 유쾌함까지 오가며 예측 불가한 면모로 극의 도파민 버튼을 제대로 눌렀다.

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olzllovely@sportschosun.com