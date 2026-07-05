풍자, '전남친 도벽설' 결국 해명 "상황극이었다..300만원은 갚아달라"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 풍자가 화제를 모았던 '전남친 도벽설'을 직접 해명하며 사실이 아니라고 선을 그었다.

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5일 랄랄의 유튜브 채널에는 '코끼리 하마의 해명 영상'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 풍자와 랄랄은 1박 2일 여행을 떠나 힐링의 시간을 보내며 다양한 이야기를 나눴다.

이 과정에서 풍자는 최근 불거진 '전남친 도자기 도벽설'에 대해 "지금 현재 연예 뉴스 1위에 뜬 '전남친 도자기 도벽설'은 사실이 아니다. 구독자들에게 웃음을 주려고 한 상황극이었다"며 "제 전남친들은 도벽이 없었다. 죄송하다"고 직접 해명했다.

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앞서 풍자는 랄랄과 대화를 나누던 중 과거 전 연인이 도자기를 훔쳐 가 이별하게 됐다는 취지의 이야기를 전해 화제를 모았다. 이후 해당 발언이 기사화되며 온라인에서 큰 관심을 받았다.

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이에 대해 풍자는 "다만 돈을 빌려준 적은 있다. 300만 원이다. 미안한데 돈 좀 갚아주라"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 "그날 장난으로 한 상황극과 제 실제 연애사가 합쳐져 기사가 나왔다"며 "애먼 사람만 도자기 도둑으로 오해를 받게 됐다"고 안타까운 심경을 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com