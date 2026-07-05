43세 남규리, 화장실 참다가 신장 수치 악화.."잠도 못 자 입원하기도"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 씨야 멤버 남규리가 과거 엄청난 스케줄을 소화하느라 신장 수치가 다소 악화됐다고 밝혔다.

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5일 '남규리의 귤멍' 유튜브 채널에는 '씨야 엔터 남대표가 쏜다! 고생하는 멤버들을 위한 당근 타임 '이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 남규리는 씨야 활동을 하느라 고생한 멤버 김연지, 이보람을 위해 건강 검진을 할 수 있는 기회를 선물했다.

특히 남규리의 검진 결과에 대해 담당의는 "간, 췌장, 신장 쪽 수치가 살짝 안 좋게 나왔다"라고 알려 눈길을 끌었다. 남규리는 "씨야 활동을 할 때부터 신장이 안 좋았다"라며 "스케줄이 너무 많아 화장실도 참고 잠도 제대로 못 잤다. 끼니도 거르다 보니 그게 쌓여 몇 차례 입원하기도 했다"라고 떠올렸다.

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담당의는 "평소에 물을 많이 드시면 좋다"라고 조언했고, "기대수명은 86세로 나왔다. 체지방, 근육량은 양호하다"라고 덧붙였다.

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한편 남규리는 1984년 생으로 지난 2006년 씨야 멤버로 데뷔했다.

joyjoy90@sportschosun.com