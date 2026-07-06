"유재석, '무도' 아이스크림 외상값 갚으며 결혼식 초대" 19년 전 미담까지 공개

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 유재석의 과거 미담이 또 한 번 공개됐다.

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인스타툰 작가 A씨는 5일 ''무한도전' 출연하고 유재석 결혼식 간 썰'이라는 제목의 인스타툰을 게재했다.

A씨는 2007년 방영된 MBC '무한도전' 서울구경 특집을 언급하며 "이 서울 구경특집에 어느 슈퍼 사장님이 나오시는데 유재석님을 비롯한 제작진 분들에게 아이스크림을 제공하신 이 슈퍼 사장님은 남자친구의 아버지이시다"라고 밝혔다. 당시 유재석은 남산으로 가던 중 지갑이 없어 한 슈퍼에서 스태프들 몫까지의 아이스크림을 외상한 바 있다.

A씨는 몇 년 전 남자친구에게 이 이야기의 비하인드를 들었다고. A씨의 남자친구는 "저때 유재석 님이 아이스크림을 외상해서 나중에 유재석님 결혼식 갔다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. A씨는 "알고 보니까 유재석 님이 나중에 외상값을 갚으러 오시면서 본인 결혼식에 남자친구 가족을 초대한 거였다. 매니저 통해서 피자랑 케이크도 주셨다고 한다"고 밝혔다.

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A씨는 "남자친구는 뭣도 모르고 그냥 따라가서 연예인들 사이에서 맛있게 먹었다고 한다. 그렇게 좀 먹다가 앉아 있었는데 노홍철 님과 김종민 님을 마주쳤다 한다"며 "남자친구 아버님은 19년 전이랑 다름없이 여전히 유쾌하시다"라고 밝혀 훈훈함을 더했다.

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무려 19년 만에 공개된 유재석의 미담에 팬들은 "엄청난 우연의 인연이다", "저 아이스크림 주신 분 기억난다", "결혼식 초대는 진짜 어나더 레벨" 등의 반응을 보이며 감탄했다.

wjlee@sportschosun.com