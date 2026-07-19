아일릿, '잇츠미' MV 1억뷰 돌파 겹경사…통산 2번째 '핫'기록

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아일릿이 폭발적인 상승세를 입증했다.

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아일릿이 4월 30일 공개한 미니 4집 '마밀라피나타파이' 타이틀곡 '잇츠미' 뮤직비디오가 18일 오후 3시 14분쯤 1억 조회수를 돌파했다. 이는 뮤직비디오 공개 79일 만에 거둔 성과로, 팀 통산 두 번째 1억뷰 돌파 기록이다.

'잇츠미' 뮤직비디오는 첫 억대 조회수를 기록한 데뷔곡 '마그네틱'보다 빠르게 억대 고지를 넘기며 유튜브 글로벌 인기 뮤직비디오 차트 상위권을 지키고 있다.

'잇츠미'는 첫 데이트 이후 좋아하는 상대와의 관계 정의에 대한 고민이 깊어지는 순간, "너의 최애는 바로 나야!"라고 당돌하게 외치는 테크노 장르의 곡이다. 신나고 중독성 있는 멜로디와 강렬한 풀 파워 퍼포먼스가 짜릿한 쾌감을 불러일으킨다는 호평을 받으며 앨범 발매 세 달 가까이 흘렀음에도 여전히 국내 주요 음원 차트 최상위권을 유지하고 있다. 또 미국 빌보드 '글로벌 200', '글로벌(미국 제외)'에서도 10주 연속 차트인(18일자)하는 등 롱런하고 있다. 글로벌 숏폼 플랫폼인 틱톡 뮤직에서는 '바이럴 50' 차트(17일자) 순위권에 자리했다. 틱톡 내 이 곡이 사용된 영상(오리지널 사운드 포함)은 이미 154만건을 돌파했다.

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발매된 지 세 달 가까이 흘렀음에도 국내 주요 음원 차트 최상위권을 유지 중이고, 미국 빌보드 '글로벌 200', '글로벌 (미국 제외)'에 10주 연속 차트인(7월 18일 자)하는 등 롱런하고 있다. 또한 글로벌 숏폼 플랫폼아일릿은 현재 일본 활동 중이다.

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이들은 첫 투어 '아일릿 라이브 '프레스 스타트♥' 인 재팬'을 진행 중이다. 이번 공연은 첫 투어임에도 일찌감치 5개 도시 11회 공연이 매진되면서 일부 공연은 시야제한석과 스탠딩석까지 추가 오픈됐다.

아일릿은 26일 일본 싱글 2집 '아이 갓 유어 백'의 음원을 공개, 29일 앨범을 발표한다. '아이 갓 유어 백'은 고민을 거듭하며 성장하는 소녀들의 이야기를 담은 앨범이다. 또 8월 일본 대형 축제인 '메자마시 WANGAN 페스티벌', '럭키 페스티벌 2026'에 잇달아 출격한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com