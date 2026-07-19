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구혜선, 과거 아나필락시스 쇼크로 공중화장실서 실신..."여기서 죽으면 안 되는데" ('데이앤나잇')

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구혜선, 과거 아나필락시스 쇼크로 공중화장실서 실신..."여기서 죽으면 안 되는데" ('데이앤나잇')

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 구혜선이 촬영 도중 아나필락시스 쇼크로 공중화장실에서 의식을 잃었던 순간을 회상했다.

지난 18일(토) 밤 9시 40분 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서는 구혜선이 쉽지 않은 길을 스스로 선택해 온 '프로 N잡러'로서의 인생에 대해 고백해 진한 울림을 안겼다.

이날 구혜선은 화려했던 배우의 삶 속에서 생사의 갈림길에 섰던 아찔한 순간을 겪고 인생이 바뀌었다고 털어놨다. 구혜선은 촬영 도중 아나필락시스 쇼크로 공중화장실에서 의식을 잃었던 순간을 회상하며 "'내가 여기서 죽으면 안 되는데'라는 생각이 들었다"라면서 갑작스러운 죽음의 위기 앞에서 떠올랐던 것이 '인간의 존엄'이었다고 고백해 모두를 숙연하게 했다.

또한 구혜선은 '프로 N잡러' 중 본업 첫 번째인 배우에 대한 이야기도 털어놨다. 구혜선은 '인터넷 얼짱'으로 알려져 있던 당시, "신문 1면에 났다. 얼짱들의 팬덤이 형성돼서 몇만 명이 넘었다는 내용이었다"라며 모두의 주목을 받으면서 연예계에 데뷔하게 된 계기를 설명했다. 이어 배우로 데뷔한 이후 '시트콤 논스톱', '열아홉 순정' 등 높은 시청률을 기록했던 드라마의 주연을 맡았고 '꽃보다 남자'를 통해 대한민국을 뒤흔드는 최고의 인기를 얻었던 시간을 회상했다.

구혜선, 과거 아나필락시스 쇼크로 공중화장실서 실신..."여기서 죽으면 안 되는데" ('데이앤나잇')

특히 17년째 회자되는 '꽃보다 남자' 스키장 밈을 보며 MC들이 폭소를 터트리자 "왜 웃긴지 진짜 모르겠다"라고 어리둥절해하면서도, "저렇게라도 기억해 주시는 게 좋다"라며 요즘 세대들이 자신을 알고 있다는 점에 기뻐해 눈길을 끌었다.

구혜선은 데뷔 24년 차로서 쏟아지는 수많은 악플을 긍정적으로 받아들이는 모습으로 모두를 집중시켰다. 구혜선은 "사실 악플을 정말 하나도 빼놓지 않고 다 읽는다"라며 "초반에 악플을 받으면 너무 충격받을 수 있다. 이제 한 20년 정도 악플을 받으면 새로운 게 없다"라고 밝혔다. 이어 "'발음이 안 좋은데'라는 악플을 보면 저는 그걸 동력 삼아서 열심히 연습을 하면 된다"라고 악플을 자신을 성장시키는 자양분으로 바꿔버리는 단단한 마인드를 내비쳐 강렬한 인상을 남겼다.

anjee85@sportschosun.com

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