잘 나가는 구혜선, 홈쇼핑 신인 데뷔..“18톤 헤어롤 팔아요”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 구혜선이 홈쇼핑을 통해 새로운 도전에 나선다.

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구혜선은 19일 개인 계정을 통해 "오늘은 TV홈쇼핑 신인으로 데뷔를 해요. 18톤 윙에 어마어마한 물량을 싣고 오늘(7월 19일)저녁 8시 30분 <홈앤쇼핑>에서 인사드리겠습니다"는 글을 남겼다.

함께 공개한 사진에는 대형 트럭에 제품 박스를 옮겨 싣는 현장이 담겼다. 지게차로 물량을 실어 나르는 모습이 이어지며 본격적인 론칭을 앞둔 분위기를 실감케 했다. 또 홈쇼핑 편성 화면에는 구혜선의 사진과 함께 제품 출시를 알리는 문구가 담겨 시선을 모았다.

이번 홈쇼핑 방송에서는 구혜선이 직접 아이디어를 내고 개발한 접이식 헤어롤을 선보일 예정이다. 그는 평소 사용하던 헤어롤의 보관과 관리가 불편하다는 점에서 착안해 제품을 개발했고, 관련 특허를 취득하며 벤처기업 대표로 활동을 이어오고 있다.

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다만 해당 제품은 개당 1만3000원이라는 가격이 알려지면서 온라인에서 화제를 모았다. 일반적인 헤어롤보다 높은 가격에 다양한 의견이 쏟아졌다.

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구혜선은 지난 18일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에 출연해 가격 논란에 대한 생각을 밝혔다.

그는 "제품이 비싼 편이라는 점은 알고 있지만 공장식 대량 생산이 어려워 대부분 수작업으로 제작된다"고 설명했다.

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이어 "예술을 하던 사람이라 작품의 가치를 숫자로 매기는 일이 쉽지 않았다"며 "사업을 하면서 돈과 시장에 대해 많이 배우게 됐다. 예전에는 몰랐던 부분을 깨닫고 있다"고 털어놨다.

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또 "좋은 디자인은 무언가를 더하는 것이 아니라 덜어내는 것이라고 생각한다"며 "앞으로도 더욱 단순하고 실용적인 방향으로 제품을 발전시켜 나가고 싶다"고 덧붙였다.

tokkig@sportschosun.com