에스파 지젤, '열애설' 프로듀서와 또..얼굴 싹 다 가리고 밀착 투샷

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 에스파 멤버 지젤이 열애설에 휩싸였던 프로듀서 야스다 신타로와 여전한 우정을 드러냈다.

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지젤은 지난 18일 자신의 SNS 스토리에 야스다 신타로와 함께 촬영한 사진을 올리며 생일을 축하했다. 그는 "Hbd GATRGANG"이라는 메시지와 함께 야스다 신타로의 계정을 태그해 친근한 마음을 전했다.

공개된 사진에는 헬멧과 마스크, 선글라스 등을 착용한 두 사람이 어깨를 맞댄 채 카메라를 향해 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 얼굴은 대부분 가려졌지만 편안하고 가까운 분위기가 눈길을 끌었다.

두 사람은 지난 5월 한 차례 열애설의 주인공이 되기도 했다. 당시 비슷한 시기에 같은 장소에서 촬영한 사진을 각각 SNS에 올린 사실이 알려지면서 온라인을 중심으로 교제 의혹이 확산됐다.

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하지만 해당 루머는 에스파 멤버 닝닝의 반응으로 빠르게 해프닝으로 마무리됐다. 닝닝은 야스다 신타로의 게시물에 웃는 이모지를 남기며 열애설을 유쾌하게 일축했고, 세 사람이 친분이 두터운 사이라는 점이 알려졌다.

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이번에도 지젤뿐 아니라 닝닝 역시 개인 계정을 통해 야스다 신타로의 생일을 축하하는 영상을 공개하며 변함없는 우정을 이어갔다.

한편 야스다 신타로는 미국 로스앤젤레스를 기반으로 활동하는 프로듀서 겸 작곡가다. 아리아나 그란데의 'off the table', 'the boy is mine' 등의 작업에 참여했으며 그래미 어워드 후보에 이름을 올린 바 있다. 또한 지젤의 솔로곡 '도파민(Dopamine)'과 지젤·닝닝의 유닛곡 '롤리팝(Lollipop)' 제작에도 참여하며 에스파와 꾸준히 협업을 이어오고 있다.

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tokkig@sportschosun.com