김나영♥마이큐, 어찌나 달달한지..“거울만 보이면 커플샷”

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 김나영이 프랑스 여행 중 남편 마이큐를 향한 애정을 아낌없이 드러냈다.

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김나영은 지난 18일 개인 계정에 "내 소울메이트"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개하며 여행 중인 근황을 전했다.

사진에는 프랑스를 여행하며 여유로운 시간을 보내는 김나영 가족의 모습이 담겼다. 마이큐와 함께 거울 셀카를 남기거나 다정하게 포즈를 취하는 모습은 물론, 두 아들과 함께한 가족 사진까지 공개하며 화목한 분위기를 전했다.

특히 김나영은 "거울만 보이면 우리 커플샷", "우리 가족", "내 사랑 많이 지쳤나요?" 등 애정이 묻어나는 문구를 덧붙이며 남편과 가족을 향한 깊은 애정을 표현했다.

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김나영은 최근 마이큐, 두 아들과 함께 프랑스를 비롯한 유럽 여행을 즐기며 일상을 SNS를 통해 꾸준히 공유하고 있다. 여행지 곳곳에서의 자연스러운 순간들이 팬들의 관심을 모으고 있다.

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한편 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해왔으며, 2021년부터 싱어송라이터 겸 화가 마이큐와 공개 열애를 시작했다. 이후 지난해 10월 결혼식을 올렸고, 최근 혼인신고를 마치며 법적인 부부가 됐다. 현재 두 아들과 함께 행복한 가정을 꾸려가고 있다.

tokkig@sportschosun.com