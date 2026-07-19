아이린, 레드벨벳 완전체 컴백 앞두고 '겹경사' "실감 안나"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 레드벨벳 아이린이 첫 솔로 아시아 투어를 성공적으로 마쳤다.

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아이린은 18일 태국 방콕 MCC홀에서 '2026 아이린 아시아 투어 [ 아이-윌 ]'를 개최했다. 아이린은 첫 솔로 투어임에도 티켓 전석 매진을 기록하며 탄탄한 현지 인기를 입증했다.

솔로 가수는 그룹에 비해 팬덤을 모으기도 어려울 뿐더러, 대중성 만으로 수천석 규모의 공연장을 채우기는 어렵다. 즉 MCC홀을 매진시켰다는 건 그만큼 단단한 코어 팬덤이 현지에 구축돼 있다는 뜻이다. 첫 투어로 수천명 규모의 관객을 동원할 수 있다는 것은 다음 공연에서는 돔이나 아레나로 체급을 올릴 수 있는 발판이 되기 때문에 남다른 의미가 있다.

아이린은 첫 솔로곡 '라이크 어 플라워'로 공연의 포문을 연 뒤 '서머 레인' '아이 필 프리티' '웨이스트랜드' 등 보컬 역량을 강조한 곡부터 '스트로베리 실루엣' '블랙 헤일로' '스핏 잇 아웃' 등 강렬한 퍼포먼스가 돋보이는 스테이지까지 다채로운 레퍼토리로 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어냈다.

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또 앙코르 섹션에서는 레드벨벳 히트곡 '루키' 재즈버전, '러시안 룰렛' 시티팝 스타일 버전에 솔로곡 '윈터 위시'와 '스타트 라인'까지. 아이린의 공연에서만 만나볼 수 있는 무대로 팬들을 ㄹ열광케 했다.

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이로써 아이린은 지난 5월 서울 공연을 시작으로 타이베이, 마카오, 싱가포르, 방콕까지 아시아 5개 지역에서 열린 첫 아시아 투어를 성공적으로 마치며, 그룹(레드벨벳)과 유닛(레드벨벳-아이린&슬기)에 이어 솔로 아티스트로서도 눈부신 존재감을 확고히 했다.

아이린은 "벌써 마지막 공연까지 마쳤다는 게 실감이 나지 않는다. 여러분들의 응원과 사랑 덕분에 가능했던 솔로 콘서트였다. 저에게 행복한 추억을 많이 만들어 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"고 전했다.

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아이린이 속한 레드벨벳은 오는 8월 3일 여름 미니앨범 '벨벳 서머'로 완전체 컴백한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com