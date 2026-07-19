아이브 리즈, 박은빈♥양세종 사랑의 메신저…'오싹한 연애' OST 공개

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이브 리즈가 새로운 OST를 선보인다.

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리즈는 19일 오후 6시 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애' 첫 번째 OST '터널'을 공개한다.

동명의 인기 영화를 리메이크한 '오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀 천여리(박은빈)와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사 마강욱(양세종)의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그린 드라마다.

'터널'은 끝이 보이지 않는 어둠 속에서 느끼는 불안과 외로움, 그리고 그 속에서도 희미한 빛을 향해 나아가려는 마음을 담아낸 곡이다. 리즈는 특유의 청아하면서도 벅찬 감성을 담은 보컬로 곡이 지닌 서사와 분위기를 섬세하게 표현하며 극의 몰입도를 한층 끌어올렸다.

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리즈는 데뷔 이후 탄탄한 고음과 섬세한 가성을 살려 아이브 특유의 몽환적 분위기를 극대화하는 보컬로 존재감을 각인시켰다. 또 아이브 활동 외에도 꾸준한 OST 참여로 팬들과 대중을 모두 사로잡았다. '터널'은 리즈의 다섯 번째 OST 가창곡인 만큼 그가 'OST 강자' 행보를 이어갈지 관심을 모은다.

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아이브는 두 번째 월드투어 '쇼 왓 아이 엠'을 진행 중이다. 지난 4월 교세라돔 공연과 6월 도쿄돔 공연을 통해 총 12만 7천여 명의 관객을 동원하며 일본 투어를 성황리에 마쳤고, 일본 5대 스포츠지 1면을 연이어 장식하는 등 뜨거운 현지 인기를 입증했다. 이어 오는 21일 캐나다 토론토를 시작으로 몬트리올, 뉴어크, 오스틴, 로스앤젤레스, 오클랜드, 시애틀, 밴쿠버까지 북미 투어를 진행한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com