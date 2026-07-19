이시언♥서지승, 생후 2달 아들과 누가봐도 붕어빵 가족...유모차 밀며 첫 가족 산책

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이시언, 서지승이 생후 두 달 된 아들과 첫 가족 산책에 나섰다.

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19일 이시언, 서지승 부부가 운영 중인 아들 SNS에는 "솔민이랑 첫 산책"이라는 글과 함께 사진이 게재됐다.

사진 속에는 생후 약 두 달 된 아들과 첫 산책에 나선 이시언, 서지승 부부의 모습이 담겨있다.

무더위를 피해 햇볕이 들지 않는 길을 따라 천천히 유모차를 밀며 첫 가족 나들이를 즐기는 모습이 보는 이들의 미소를 자아냈다. 이시언은 직접 유모차를 밀며 아들을 살뜰히 챙겼다. 그는 "햇빛이 없는 곳으로 가야겠다. 날이 시원하다"라며 아들을 먼저 생각하는 다정한 모습으로 '아들 바보' 면모를 드러냈다.

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유모차에 누운 솔민 군은 아빠가 밀어주는 편안한 승차감 덕분인지 옅은 미소를 지었다. 그런 아들의 모습에 서지승은 "귀엽다"라며 눈을 떼지 못했다. 특히 이 과정에서 솔민 군은 아빠를 꼭 닮은 비주얼을 자랑하며 벌써 '이시언 붕어빵'이라는 반응을 자아냈다.

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한편, 이시언은 배우 서지승과 2021년 결혼식 했으며, 지난 5월 아들을 출산했다. 이시언은 유튜브 채널을 통해 출산 과정 등을 공유하며 소통 하고 있다.

anjee85@sportschosun.com